இன்று வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்லக்கூடிய ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா?
பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : February 2, 2026 at 7:20 AM IST
மேஷம்: இன்று, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் முறையான உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பது நன்மை பயக்கும். புதிய உணவை சுவைத்துப் பார்க்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும்.
ரிஷபம்: நீங்கள், இன்று உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள், குறிப்பாக உங்கள் எதிர்பாலின நண்பர்களை பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று நீங்கள் காதல் வயப்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள். விரைவில் உங்களுக்கு திருமண உறவு கைகூடும்.
மிதுனம்: இன்று, பலர் உங்களிடம் பலவகையான கோரிக்கைகளை வைக்கக்கூடும். அவற்றை நிறைவேற்றுவதில் சிரமம் இருந்தாலும், அவர்களைத் திருப்திப்படுத்த அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள்.
கடகம்: உங்களைச் சுற்றி ஏற்படும் மாற்றங்களை அறிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப செயல்படவும். அமைதியாக இருப்பது நல்லது. சூழலுக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொண்டால் வேலைகள் எளிதாக முடியும்.
சிம்மம்: பலர் உங்களை பாராட்டுவார்கள். இருப்பினும், நடந்தவற்றை நினைத்து திருப்தி அடைய மாட்டீர்கள். சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்காததால் அதுகுறித்து கவலை கொள்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று குடும்ப விவகாரங்களை கையாள வேண்டி இருக்கும். உங்கள் எண்ணத்தை குடும்பத்தினர் கட்டுப்படுத்துவார்கள். மாலையில் சிறிது ஓய்வாக நேரத்தை கழிக்கலாம். கோயிலுக்கு சென்று வழிபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, மாலை வரை உங்களது மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் என்பதால், அனுமானிக்க முடியாத வகையில் இருப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று, உங்கள் காதல் உணர்ச்சிகளை அவர்களிடம் வெளிப்படுத்த ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில், திட்டமிட்ட வகையில் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். மிகவும் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு: நீங்கள் எந்த விஷயத்தை செய்தாலும் இன்று உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். உங்களுக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்கள் ஆலோசனைக்காக உங்களை அணுகினால் தலைமைப் பண்புடன் அவர்களை வழி நடத்துவீர்கள். அவர்களை ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துவீர்கள்.
மகரம்: உங்களது சாதனைகளின் காரணமாக, நீங்கள் சாதிப்பதற்காகவே பிறந்ததை போன்று உணர்வீர்கள். இன்று எது செய்தாலும், அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே வெற்றி கிடைக்கும்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், நீங்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில் பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
மீனம்: உங்களது புத்திசாலித்தனம் இன்று வெளிப்படும். நீங்கள் இயற்கை விஷயங்களில் ஈடுபடும் ஆர்வத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள்.