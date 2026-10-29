கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 29ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 29, 2026 at 6:57 AM IST
மேஷம்: இன்று சுதந்திரமாக செயல்பட விரும்புவீர்கள். நாள் முழுவதும் குடும்பம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவீர்கள். இளைஞர்கள், ஷாப்பிங் அல்லது திரைப்படம் போன்றவற்றில் நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தைகள் உங்களை பார்ட்டி தரச்சொல்லி நச்சரிக்கக்கூடும்.
ரிஷபம்: அழகை ரசிக்கும் உணர்வு இன்று அதிகம் இருக்கும். இதனால் சில முக்கியமான உறவுகள் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையை தவிர்க்க, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை அணுகும்போது, அவர்கள் மனநிலையை புரிந்துகொண்டு அணுகவும்.
மிதுனம்: இன்று சிறிது வருத்தமாக காணப்படுவீர்கள். உங்களுக்கும் காதல் துணைக்கும் இடையான பிரிவு இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். உங்கள் உணர்வை கட்டுபடுத்த முடியாமல் கோபத்துடன் விவாதத்தில் ஈடுபட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.
கடகம்: கற்பனை திறன் இன்று அதிகரிக்கக்கூடும். உங்களுடைய கருத்துக்கள் சிறந்து விளங்கும். உங்களின் கௌரவம் அதிகரிப்பதுடன், உங்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்க பெறலாம். படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும் மற்றும் காரிய சித்தி அடைய ஏற்ற நாளாக அமையலாம்.
சிம்மம்: கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். குறிக்கோளை நோக்கி உறுதியாக செயல்பட்டு, சக பணியாளர்கள் கடமையை தவற அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை பெற, சிறிது வெளிப்படையாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்.
கன்னி: குழந்தைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அவர்கள் படிப்பிலும், மற்ற துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்கள் திறமைகள் மேம்படும். வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும், அதை அமைதியாக ஏற்றுக் கொண்டால் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கப் பெறலாம்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு நுண் கலைகள் மீது ஆர்வம் இருக்கும். உங்களுக்குள் ஒளிந்து கொண்டுள்ள கலை உணர்வு வெளிப்படும். அழகு உணர்வு மேம்பட்டு வீட்டிற்குள் செய்யப்பட்டிருக்கும் அலங்காரங்களில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவீர்கள்.
விருச்சிகம்: தொழில் துறையில் உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பும் ஒரு நபரை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். அவருடன் இன்றைய பொழுதை கழிப்பீர்கள். இதற்கான பலன்கள், நீங்கள் விரும்பத்தக்க வகையில் இல்லாமல் இருந்தாலும், பொறுமையுடன் இருந்தால் விரைவில் காரியம் கைகூடும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் பிரச்சினைகளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் அதனை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இன்று முக்கிய முடிவுகள் எதையும் எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. மாலையில், எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் பலன்களால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.
மகரம்: உங்களுக்கு இன்று சிறிது மனக்குழப்பம் இருக்கலாம். அதனால் சிறிது மந்தமாக உணரலாம். ஆனால் பணியை பொறுத்தவரை, நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் பலன் தரும். உங்கள் வருங்கால முயற்சிகளுக்கான பாதுகாப்பான அடித்தளம் ஒன்றை ஏற்படுத்துவீர்கள்.
கும்பம்: இன்று ஆக்கபூர்வமான உரையாடல்களில் ஈடுபட்டு, அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்களது ஆற்றல் முழுவதையும் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள நேரிடும் என்பதால் அசதியும் சோர்வும் ஏற்படலாம். ஆனால் பொதுவாக, இன்று குதூகலம் நிறைந்த ஒரு நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: இன்றைய தினத்தில், பணியில் பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் தன்னம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். நிலைமையை பொறுமையுடன் சமாளிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. நாளின் முடிவில், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைத்து சந்தோஷம் அடைவீர்கள்.