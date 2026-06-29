சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பாராட்டுதல்களை பெற தயாராக இருங்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூன் 29ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : June 29, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: அலுவலகம், குடும்பம் இரண்டிற்குமிடையே சிக்கி தவிப்பீர்கள். இரு இடத்திலும் உங்கள் கவனம் தேவைப்படும். மாலை நேரத்தில் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்களது பெரும்பாலான நேரத்தை உடல்நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படும். ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மேலாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுனம்: போட்டியாளர்கள், வர்த்தகத்திலும் விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். எனவே அனைத்து பரிவர்த்தனைகளிலும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதுபோல் நடந்து கொள்பவர் மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
கடகம்: செயல்திறனுடன் பணியாற்றினாலும் மனதில் பலவிதமான சிந்தனைகள் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் சில கவனச்சிதறல் ஏற்படலாம். மனதிற்கு நெருக்கமானவருடன் நேரத்தை செலவிட வேலையை விரைந்து முடிக்க முயற்சிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: பாராட்டுதல்களைப் பெற தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், கடின உழைப்பின் மூலம் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவுடன் புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறனால் நிர்வாகம் சிறந்த வகையில் இருக்கும்.
துலாம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் எந்த வேலையைச் செய்தாலும், அதை உங்கள் செயல்திறனால் வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும். உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று கடுமையாக உழைப்பீர்கள். அதோடு புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்துகொள்வது நல்லது. தோட்டம், சமையல் மற்றும் சுத்தம் செய்தல் என வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபடவும். குடும்பத்தின் மூலம் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியால் வேலை தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.
தனுசு: மனநிலையில் ஏற்படும் பெரிய மாற்றத்தால் தோற்றத்திலும் மாற்றம் ஏற்படலாம். உங்களது புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள்.
மகரம்: பல்வேறு வழிகளிலும் பணவரவு இருக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக அவற்றை மேற்கொள்வீர்கள்.
கும்பம்: கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் வாங்கும் ஆசை கைகூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் அது தொடர்பான விவரங்களை சேகரித்து, கடன் விண்ணப்பம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இன்று சிறந்த நாள்.
மீனம்: அனைத்து வேலைகளையும் நேரத்திற்கு முன்பே முடித்து விடுவீர்கள். அதிர்ஷ்ட நிலையும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக காத்திருந்த குடும்ப நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பீர்கள்.