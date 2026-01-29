இன்று வளமும் அதிர்ஷ்டமும் உங்களை தேடி வரும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
ஜனவரி 29ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று, பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்கள் கதவை தட்டும். வருங்காலம் சிறந்த வகையில் அமைவதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வர்த்தகம் தொடர்பான பல ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி, புதிய இலக்குகளை அமைத்துக்கொள்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று சிறந்த வகையில் செயல்படவேண்டிய அவசியம் உள்ளது. விஷயங்களை உங்களுக்கு ஆதரவாக மாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சியில் வெற்றி காண்பீர்கள். இன்றைய நாளின் முடிவில், உங்களுடைய பல பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.
மிதுனம்: பணி தொடர்பான பயணம் அல்லது உல்லாச பயணம் மேற்கொள்ள நினைப்பீர்கள். அமைதியாக நேரத்தை செலவழிக்க விரும்புவீர்கள். உங்களைப் போன்ற மனநிலையைக் கொண்டவர்களுடன் இன்று மாலை நேரத்தை கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கடகம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்கள்மீது அக்கறையுடன் இருப்பீர்கள். அதனால் உங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு, அவர்கள் உணர்ச்சிக்கு மதிப்பு கொடுப்பீர்கள். மதிய நேரத்தில் எதிர்பாராத நிகழ்வு ஏற்படலாம்.
சிம்மம்: இன்று வளமும் அதிர்ஷ்டமும் உங்களை தேடி வரும். பணமும் அதிகாரமும் வரும். இன்றைய நாளின் இறுதியில், உங்கள் வாழ்க்கைத்துணைக்காக நகைகளை வாங்குவீர்கள். இருப்பினும் பண விஷயங்களை கவனத்துடன் கையாள்வது நல்லது.
கன்னி: இன்று குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். அவர்கள் மனதை கவர விலை மதிப்புமிக்க பரிசுகளை வாங்கக்கூடும். நெடுநாட்களாக, காதல் உறவு மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒரு நபரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
துலாம்: இன்றைக்கு ருசியான உணவுகளை சாப்பிடும் ஆர்வத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். பணியை பொறுத்தவரை, சில தடைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். எனவே அதனை தீர்க்கும் வழிகளை ஆராயவும். உங்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையிலான நிகழ்வு ஒன்று இன்று நடக்கலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று நாள் முழுவதும், துள்ளலும் குதூகலமும் நிறைந்திருக்கும். அதேசமயம் வேலையும் அதிகம் இருக்கும். முடிக்கப்படாத பணிகள் மற்றும் வர்த்தக கூட்டங்கள் குறித்து நாள் முழுவதும் சிந்திப்பீர்கள். நாளின் முடிவில் முயற்சிகளுக்கான பலன்கள் கிடைக்கும்.
தனுசு: தேவைப்படும் விஷயங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். இன்று நீங்கள் ஏற்படுத்தும் உறவு, வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நல்ல முறையில் நேரம் செலவிடுவீர்கள். மனதில் நன்றியுணர்வு நிறைந்திருக்கும்.
மகரம்: பணி மற்றும் பொறுப்புகளின் காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். இருப்பினும், அதை எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள். இன்றைய தினத்தில் போட்டியாளர்களும் உங்களது திறமையை அறிந்துகொண்டு, உங்கள் பாதையிலிருந்து விலகிச்செல்வார்கள்.
கும்பம்: இன்று பணியிடத்தில் உங்களுக்கு முக்கியமான நாள் என்பதால அதனை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கவும். பிறரின் மனதை கவர நினைத்தால் சிறந்த முறையில் செயல்படுவது முக்கியம். அவசர முடிவுகள் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
மீனம்: இன்று உற்சாகம் நிறைந்திருக்கும். புதிய நபர்கள் அல்லது முக்கியமான ஒருவருடனான சந்திப்பு மூலம் சமூகத் தொடர்பு விரிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்லது பணியில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தும்போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.