மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று இதில் கவனம் தேவை - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 28, 2026 at 7:30 AM IST
மேஷம்: நீங்கள், உணர்ச்சிவசப்படுவதால் செய்யும் செயல்களில் தடைகள் ஏற்படும். தோல்விகளால் சோர்வடைவீர்கள். உங்களுக்கு கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைதல் நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் மரபுகளை கடந்து புதுமையாக செயல்பட்டு வெற்றி அடைவீர்கள். பிற்பகலில் உயரதிகாரிகளிடம் பணிந்து செல்ல நேரிடலாம். ஆகையால் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நன்மை பயக்கும். மாலை நேரத்தில் உங்கள் பலவீனங்கள் அனைத்தும் பலமாக மாறக்கூடும்.
மிதுனம்: நீங்கள் எந்தவொரு விஷயத்திலும் முடிவு எடுப்பதற்கு முன்பு ஆழ்ந்து சிந்தித்து அதிலுள்ள நன்மை தீமைகளை மனதில் கொண்டு கவனித்து செயல்பட வேண்டும். அத்துடன் அனைத்து விஷயங்களையும் எச்சரிக்கையுடன் கையாளுதல் அவசியம்.
கடகம்: உங்களுக்கு ஒரு மங்களகரமான நாளாக இந்த நாள் அமைய பெறலாம். உங்களுடைய பணிகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் செலவிடுவதன் மூலம் உங்கள் மனதின் பாரம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: இன்று, நீங்கள் கவனமாகவும் பாதுகாப்பான சூழலிலும் இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்களின் ஆசைகள் நிறைவேற ஏற்ற நாளாக அமைய பெறலாம். வேலையில் உறுதியாகவும், குறிக்கோளுடனும் இருப்பீர்கள். எனினும் உங்கள் குடும்பம் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு சிறிது நேரம் ஒதுக்க எண்ணுவீர்கள்.
கன்னி: உங்களின் கவனம் இன்று அதிகரிக்கலாம். உங்கள் வேலைகளை மகிழ்ச்சியாகவும், திறமையாகவும், விரைவாகவும் செய்து முடிக்க முயலலாம். மனதிற்கு நெருக்கமானவருடன் நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல முடியும்.
துலாம்: இன்று, உங்கள் சாதனைகளை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் வேலையில் ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்ற எண்ணுவீர்கள். இதனால் உங்களின் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்களின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பேச்சு மற்றும் எழுத்துத் திறமையால் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும். இதனால் மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். விரும்பியதை அடைவதற்கு அதிக முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: வியாபார ரீதியான பயணத்தை எதிர்பார்க்கலாம். பண விஷயத்தில் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. வேலையில் சிறந்து விளங்குவதுடன் சக ஊழியர்களுக்கும் நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். இன்று புத்துணர்ச்சியாகவும், சந்தோஷமான நாளாகவும் அமையப் பெறலாம்.
மகரம்: நீங்கள் வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதினால் கணவன் மனைவிக்கிடையே கசப்புத் தன்மை அதிகரிக்கும். இருந்தபோதிலும், வெளியே செல்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் வேலையில் வெற்றிகரமாக இருப்பீர்கள். உங்கள் முதலாளியின் பாராட்டைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: நீங்கள் பழைய நண்பர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிகள் மேற்கொள்வீர்கள். உங்களது தொடர்பு திறன் மேம்பட்டு அனைவரின் பாரட்டையும் பெறுவீர்கள். இதனால் உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். பொதுவாக இன்று சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் சுறுசுறுப்புடனும், உற்சாகத்துடனும் இருப்பது போல் உணர்வீர்கள். உங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வினை கண்டறிந்து அதை செயல்படுத்துவீர்கள். புதிதாக செய்யும் செயல்களில் அதிக கவனம் தேவை.