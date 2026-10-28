மகர ராசிக்காரர்கள் அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்துவார்கள் - மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு நாள் எப்படி?
அக்டோபர் 28ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 28, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் ஒரு சவாலான அல்லது ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளலாம். தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டதைப் போல் உணரக்கூடும். உங்கள் விருப்பப்படி எதுவும் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை.
ரிஷபம்: இன்று எண்ண ஓட்டம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். தனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்ற நினைப்பின் காரணமாக சர்ச்சைகள் ஏற்படலாம். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினால் தேவையில்லாத சச்சரவுகளை தவிர்க்கலாம். உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து செயல்படவும்.
மிதுனம்: உங்கள் சமூக வட்டத்தில் ஒரு தலைவராக நற்பெயரைப் பெறுவீர்கள். ஏங்கும் விஷயத்தை அடைய உங்கள் திறனை மேம்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய கற்பனைத்திறன் மூலம் இன்று சில தீர்வுகள் கிடைக்கக் கூடும்.
கடகம்: இன்றைய தினம் அனுபவங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்பை பெற்று, உங்களுக்கு ஆதரவாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உங்களது கற்பனை வளத்திற்கான பலன்கள் உங்களை தேடி வரும்.
சிம்மம்: நாளின் பாதி நேரத்தை வேலையில் செலவழிப்பீர்கள். அதிலிருந்து கிடைக்கும் பலன்கள் உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும். அலுவலகத்தில் உறவுகளை சிறப்பான வைத்துக்கொள்ள, மனமுதிர்ச்சியும் புரிதலும் தேவை. வர்த்தகத் துறையில் நல்ல லாபம் இருக்கும்.
கன்னி: உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, சவாலான பணிகளை மிக எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள். இன்று உங்களது வர்த்தகத் திறனை சோதிக்கும் நாளாக இருக்கும். தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகள் குறித்து புதுமையாக சிந்திப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று ஊக்கம் மற்றும் புத்துணர்வு கொடுக்கும் நாள். புதுமையான திட்டங்கள், சுயநிதி தொடர்பாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி மற்றும் விருப்பம் நிறைவேறும். இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து நன்றாக சிந்திக்கவும். கர்மவினைகளை எவரும் தவிர்க்க முடியாது. பலன்களை நினைத்து அதிகம் சிந்திக்க வேண்டாம். கூட்டு முயற்சி தொடர்பான விஷயங்களில், பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தில் பிரச்சினையால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். ஆனால் அதனை விரைவாக தீர்க்க முயற்சிக்கவும். நாளின் இறுதியில், உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: இன்றைய தினத்தை நீங்கள் உற்சாகத்துடன் தொடக்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அதிக செயல்திறனுடன் பணியாற்றும் வகையில், வேலை முறையில் மாற்றம் கொண்டு வருவீர்கள். இது உங்களது தன்னம்பிக்கையை அதிகரித்து பலன் கொடுக்கும்.
கும்பம்: சக பணியாளர்கள் பணியில் உங்கள் செயல்திறனை அதிகரிக்க உதவுவார்கள். உங்களது படைப்பாற்றல் உங்களுக்கு புகழைச் சேர்க்கும். நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் நல்ல வகையில் நேரத்தை செலவழித்து இந்த நாளை நிறைவு செய்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று எதிர் பாலினத்தினரின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். இது எதிர்காலத்தில் உங்கள் வெற்றிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும். நீங்கள் எச்சரிக்கையாக செயல்படும் ஒரு நபராக இருந்தாலும், கோப உணர்வு கொண்டவராகவும், சவால்களை சந்திக்க தயங்காதவராகவும் இருப்பீர்கள்.