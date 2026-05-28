கடக ராசிக்காரர்கள் உயர்வை எதிர்பாருங்கள் - மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

மே 28ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 7:08 AM IST

மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த புதுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உறவினர்கள் குறித்து அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் மாலையில் விருந்துக்கு செல்வீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் உணர்வுரீதியாக பாதிக்கப்படுவீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவருடன் மற்றவர்களால் உணர்ச்சிப் போராட்டம் ஏற்படக்கூடும். சச்சரவுகள் அல்லது விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்: நீங்கள் பொதுவாக கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர்கள். ஆனால் இன்று வித்தியாசமாக, வெளியில் சென்று உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.

கடகம்: பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். அதோடு கூடவே உங்களது கடமைகளும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒரு நல்ல வேலைவாய்ப்பை நீங்கள் நிராகரிக்க கூடும்.

சிம்மம்: புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர் ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். ஆனால் இது உங்களை புதுப்பிக்கும் அல்லது புதிதாக எதையேனும் ஏற்படுத்தும் என்று அர்த்தமல்ல. நீங்கள் வந்த வழியை திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திப்பதாகும்.

கன்னி: வர்த்தகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.

துலாம்: பணியிடத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வர்த்தக ஆலோசனை மற்றும் கூட்டங்களில் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மாலையில் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரம் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: உறவுகளை அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. நெருங்கிய உறவினர்களுடன் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். இந்த முயற்சியில் தோற்றுப் போகாமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.

தனுசு: இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழிலில் உங்களது அணுகுமுறையின் காரணமாக, கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். பிறரின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால், உங்களுக்கு பல நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள்.

மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் மனதில் அலைமோதுவதால் பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மற்றொருபுறம், நெருக்கமானவர்கள் உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கும். எனினும் மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் கழிப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாகும். சமையல் மற்றும் வீட்டு வேலை போன்ற பல்வேறு வேலைகளால் சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால் மாலை நேரத்தில் சோர்வு நீங்கி புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.

மீனம்: யாரோ ஒருவர் உங்கள் புகழையும் மதிப்பையும் கெடுக்கும் எண்ணத்தில் செயல்படலாம். எனினும் கோபப்படாமல், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக செயல்பட்டால் பிரச்சினையை தவிர்க்கலாம்.

