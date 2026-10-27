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தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகம் பொங்கும் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?

அக்டோபர் 27ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2026 at 7:04 AM IST

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மேஷம்: இன்று சில விஷயங்களை அனுசரித்து நடக்க வேண்டும். முக்கியமாக, உறவினர்களிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்ள வேண்டும். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் இணக்கமாக நடந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் விருப்பத்தை இன்று துணையிடம் தெரிவிக்கலாம்.

ரிஷபம்: பொருட்களை வாங்குவதற்கு அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். நீங்கள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு, பேரம் பேசி விலையைக் குறைத்து வாங்கி மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். நாளின் இறுதியில் நீங்கள் அதிக பொருட்களை வாங்கி இருப்பீர்கள்.

மிதுனம்: ஒவ்வொரு செயல் மற்றும் பணியிலும் முழு நிறைவை எதிர்பார்ப்பீர்கள். இன்றைய நாள் முழுவதும் எதிர்மறை எண்ணங்களோடு செயல்பட வேண்டி இருக்கும். வாழ்க்கையில் சரியான முடிவுகளை எடுக்க சரியான பாதையில் உங்கள் சக்தியை செலவிடவும்.

கடகம்: அசையா சொத்துக்களில் மேற்கொண்ட முதலீட்டால் சிறப்பான லாபம் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணிபுரிபவர்கள் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு அளிப்பார்கள். இன்று தொடங்கும் எல்லா காரியங்களிலும் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

சிம்மம்: வாழ்க்கையில் இத்தனை நாட்களாக சந்திக்க காத்திருந்த ஒரு நபரை, சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் காதல் துணைக்கு, அழகான பரிசு ஒன்றையும் அளிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களது கலை ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தி மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.

கன்னி: நிதி ரீதியாக சில சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரலாம். எனவே, பெரிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது, உணர்ச்சி வசப்படாமல் அறிவுப்பூர்வமாக யோசித்து செயல்படவும். விலைமதிப்பில்லா சொத்துக்கள் அல்லது பொருட்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.

துலாம்: காதல் துணையுடன் நெருக்கமாக பழகுவதற்கான சரியான நாள் இது. இன்று நீங்கள் புத்துணர்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உணர்வீர்கள். இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: கவனத்துடன் எச்சரிக்கையாக செயல்பட வேண்டும். வேறு ஒருவரை குறிவைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையினால், எதிர்பாராதவிதமாக நீங்கள் பாதிக்கப்படலாம். கவனமாக எச்சரிக்கையுடன் நடந்தால், தர்மசங்கடத்தில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.

தனுசு: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் உற்சாகமும் மிகுந்ததாக இருக்கும். மிக சிக்கலான பணிகளாக இருந்தாலும் விரைவில் வெற்றிகரமாக முடியும். தர்க்கரீதியான உங்கள் அணுகுமுறை, நீண்ட நாள் பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபட உதவும்.

மகரம்: உங்கள் அர்ப்பணிப்பும் உழைப்பும் நீங்கள் அடைய விரும்பிய உயரத்துக்கு உங்களை கொண்டுச்செல்லும். மிக ஓய்வாக உட்கார்ந்து பலன்களை அறுவடை செய்து அனுபவிக்க வேண்டிய நேரம் இது.

கும்பம்: இன்றைய தினம், மிக சிக்கலான பிரச்சினைகளுக்கும் எளிதாக தீர்வு காணும் வகையில் இருக்கும். சிலர் தங்கள் சுமைகளையும் பொறுப்புகளையும் உங்கள் மீது இறக்கி வைக்கலாம். உங்கள் பலவீனங்களை வலுவாக்க பொன்னான தருணம் இது.

மீனம்: உங்களுக்கு இன்று சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை. எனவே, நிதி தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் மிக விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்.

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