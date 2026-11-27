தனுசு ராசிக்காரர்கள் மனதுக்கு பிடித்தவர்களின் அறிவுரைகளை பின்பற்றுங்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
நவம்பர் 27ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 27, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினம் பிரச்சினைகள் மிகுந்த நாளாக இருக்கும். சில விஷயங்களில் நண்பர்களின் கருத்துக்கு ஒத்துப் போகவில்லை என்றாலும், அவருடன் இருப்பது உங்களுக்கு பிடிக்கும். நெடுநாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்துவிட்டதால் நிம்மதியாக உணர்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்காது. எவ்வளவு கடினமாக முயற்சி செய்தாலும், உங்களால் பிரச்சினைகளையும் சிக்கல்களையும் தவிர்க்க இயலாது. உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை முடிக்க விருப்பம் இல்லாததால் வருத்தமாக உணர்வீர்கள். அதனால் சிக்கலான பணிகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்.
மிதுனம்: எந்த குறிக்கோளை நோக்கி செல்கிறீர்கள் என்பதில் உங்களுக்கு தெளிவு இருப்பதால், அதை அடைய இரட்டிப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் அதிகம் இருப்பதால், இலக்குகளை எளிதாக அடைவீர்கள். உங்கள் உழைப்பிற்கு எதிர்பாராவிதமாக பலன்கள் கிடைக்கும்.
கடகம்: உணர்வு ரீதியான விஷயங்களால், வெற்றிப்பாதையில் தடைகள் ஏற்படும். உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். இது வருங்காலத்தை பாதிக்கும். உங்களுடைய திறமையான பேச்சு மற்றும் பணிவான அணுகுமுறையால் மக்களின் மனதை கவர்வீர்கள்.
சிம்மம்: அனைவரையும் அனுசரித்து ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றும் மனப்பான்மையின் காரணமாக, மற்றவர்கள் உங்களை விரும்புவார்கள். இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களுடன் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். உங்களைப் போன்ற ஒத்த மனநிலை கொண்டவர்களையும் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி: தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் செய்யவேண்டிய சில விஷயங்கள் காரணமாக தொழில் சிறிது பாதிக்கப்படலாம். சவால்களை சந்தித்து அதனை தீர்க்க முயற்சி செய்யவும். உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகாமல், உறுதியாக முடிவுகளை எடுக்கவும்.
துலாம்: பணியிடத்தில் உங்களது செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி மக்களை கவர்வீர்கள். கலை மற்றும் கலைநயமிக்க பொருட்கள் மீது உள்ள ஆர்வத்தால் புதிய கலை நயமிக்க பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள்.
விருச்சிகம்: பணியிடத்தில் ஏற்படும் நெருக்குதல்களை சமாளிக்கும் திறமை உங்களுக்கு இருந்தாலும், வேலைப்பளுவால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். நாளின் முடிவில், யோகா, தியானம் அல்லது இசையை ரசித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் அமைதியை நாடலாம்.
தனுசு: உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். ஆனால் கடுமையான சூழ்நிலைகளைக் கடந்து, பிரச்சினைகளை மிக எளிதாக சமாளிக்கும் ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கிறது. மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் கொடுக்கும் அறிவுரைகளை பின்பற்றவும்.
மகரம்: திறமையாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் திட்டமிட்டு பணிகளை மேற்கொண்டால் வேலைப்பளு குறையும். பணியை மேற்கொள்ளும் போது, எச்சரிக்கையுடன் கவனமாக செயல்பட்டால் தவறுகளை தவிர்க்கலாம்.
கும்பம்: ஏதோவொரு நல்ல விஷயம் உங்களை வந்தடையும். இன்று முழுவதும் உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை நிலவும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மீனம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் ஏற்படும் என்பதால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். படிப்பதற்காக வெளியே செல்ல விரும்புவர்களுக்கு, அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, கனவுகளை நோக்கி செல்வார்கள்.