இன்று குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் - எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
மே 27ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 27, 2026 at 7:29 AM IST
மேஷம்: காரணங்கள் ஏதுமின்றி இன்று தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களுக்கு அளிக்கும் பங்களிப்பை விட அவர்களுக்கு அதிகம் செய்யவேண்டி இருக்கும். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் தேவையும் உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் திறன் அதிகம் இருக்கும். பணியில் புதுமைகளை புகுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உங்களது மென்மையான பேச்சின் மூலம், பலர் உங்களை விரும்புவார்கள்.
மிதுனம்: வீட்டில் மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் மற்றும் குதூகலம் நிலவும். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். வீட்டில் நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த விஷயங்களுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.
கடகம்: கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்க்க அவ்வாறு செயல்படுவது நல்லது. உங்கள் வேலை பார்க்கும் உங்கள் தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்காது. அதனால் சிறிது சோர்வாக உணர்வீர்கள். எனினும், முடிந்தவரை திறமையாக பணியாற்றவும். இன்று, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவரை சந்திப்பீர்கள்.
கன்னி: உங்களை சுற்றியிருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து பழகும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பீர்கள். காதலில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத விஷயம் நடக்கலாம். அது உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று எதிர்பாராத வகையில் பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாதீர்கள். சவாலை எதிர் கொண்டால் முடிவு சாதகமாக மாறும். உங்கள் காதல் துணையுடன் நல்ல முறையில் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: வர்த்தகத்தில் போட்டி இருந்தாலும் அதைக் கையாளும் உத்திகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்களது திறமையின் மீது சிலர் பொறாமைபட்டாலும், அது உங்களை பாதிக்காது. தவறுகள் மனித இயல்பு என்பதால், கவலை கொள்ள வேண்டாம்.
தனுசு: இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்பட்டு, உங்கள் குழந்தைகளின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள், உங்களிடம் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். மாலைப்பொழுது குதூகலமான இருக்கும்.
மகரம்: உங்கள் துணையை கண்டறிந்து, உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்கள் குடும்பம் தான் உங்களது உலகம் என்றிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு, பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். இருப்பினும், பணியில் உங்களது பொறுப்புகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்.
மீனம்: நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் இன்று செய்யலாம். வேலையில் உங்களது திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். இதனால் பாராட்டு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு லாபம் கிடைத்து அதன் மூலம் ஊக்கம் பெறுவார்கள்.