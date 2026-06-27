தனுசு ராசிக்காரர்கள் இன்று பாராட்டை பெறுவார்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கப்போகுது?
ஜூன் 27ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : June 27, 2026 at 7:16 AM IST
மேஷம்: புதிய இடங்களுக்குச் செல்ல தயாராக இருக்கவும். ஏதேனும் ஒரு பணியில் மனம் லயித்து வேலை செய்யவும். அதற்காக அளவுக்கு அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடாது. குழு நடவடிக்கைகளில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.
ரிஷபம்: தனிப்பட்ட நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடனான ஆத்மார்த்தமான உறவுகள் மூலம் மனது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இன்று முழுவதும் அவர்களது எண்ணங்களே உங்கள் மனதில் நிறைந்திருக்கும்.
மிதுனம்: மேலதிகாரிகள் புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். பகலில் வேலை அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் வெற்றியை கொண்டாடுவீர்கள். ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களில் முடிவெடுக்காமல் சிறிது ஒத்திப் போடுவது நல்லது.
கடகம்: வேடிக்கை, வம்பு பேச்சுக்கள், சிரிப்பு மற்றும் குதூகலம் நிறைந்து இன்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் வழக்கமான அமைதியான நிலைக்கு திரும்பி, பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சிம்மம்: பதவி உயர்வுக்காக வேலையின் மீதும், வேலைகளை செயல்படுத்தும் உத்தியின் மீதும் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். இதற்கான பலன்கள் உடனடியாக கிடைக்காவிட்டாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயமாக பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம்.
கன்னி: குறிக்கோளை அடைய இன்று கடுமையாக உழைப்பீர்கள். மாலையில் புத்துணர்ச்சி பெற தனிப்பட்ட விருந்து, சமூக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது திருமண விருந்து ஆகியவற்றில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: பிறர் கூறும் அனைத்தையும் இன்று நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்வீர்கள். அதைப் பற்றி எதுவும் குறை கூற மாட்டீர்கள். உங்கள் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவீர்கள். உங்கள் கருத்துக்களை நியாயப்படுத்தி எடுத்துரைப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் மனதில் இருப்பவற்றை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் இதயத்தில் உணர்ச்சிகள் அதிகம் இருந்தாலும், பொது இடத்தில் பிறருக்கு முன்பாக அவற்றை வெளிப்படுத்தக் கூடாது.
தனுசு: மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து பல கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். உங்களது உழைப்பு பாராட்டைப் பெறும். ஊக்கத்தொகை கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர் தான்.
மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறையுடன் இன்றைய தினத்தை தொடங்குவதால், சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் உறுதியான மனப்பான்மை, மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை உயர்வாக காட்டும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் ஏற்பட்டிருந்த சச்சரவு, மனக்கசப்பு இன்று நீங்கும்.
கும்பம்: நிதி நிலைமை மற்றும் வருமானம் தொடர்பான எண்ணங்கள் அல்லது கவலைகள் இன்று முழுவதும் மனதில் இருக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மீனம்: மனதில் உள்ளவற்றை நெருக்கமானவர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்களது சிறந்த தொடர்பு திறன் காரணமாக, அறிவார்ந்த மக்கள் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். இது பணியில் நீங்கள் உயர்வதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.