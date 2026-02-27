தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக தொடரும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : February 27, 2026 at 7:03 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினம் ஒரு சாதகமான நாளாகவே இருக்கும். உங்களிடம் இருப்பவைகளை நினைத்து திருப்தியாக இருப்பீர்கள். காதல் உறவுடன் செலவிடும் நேரம் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தாலும், அது சச்சரவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் வேலையிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு, குதூகலமாகவும் அமைதியாகவும் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மாலைப் பொழுதில், நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் குதூகலமாக நேரத்தை கழிக்கலாம். சூடான, மசாலாக்கள் நிறைந்த சுவையான உணவை சாப்பிடும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் அதிக உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். இது உங்கள் வெற்றிக்கு உதவியாக இருக்கும். உங்கள் விருப்பப்படி செயல்பட்டு, மனதிற்குப் பிடித்த விஷயங்களை செய்வீர்கள்.
கடகம்: நீங்கள் சோர்வாகவும் பதற்றமாகவும் இருக்கக்கூடும். விரும்பத்தகாத விஷயங்கள் நடக்கக்கூடும் என்பதால், அவற்றை தைரியத்துடன் எதிர்கொள்ளவும். இதன்மூலம் வெற்றியடைவீர்கள். கோபமான மனநிலையுடன் செயல்பட்டால் பிரச்சினை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகம் இருக்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் முக்கியமான முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் வேலை சுமுகமாக நடைபெறுவதோடு, உங்களுக்கு வெற்றியும் கிடைக்கும்.
கன்னி: உங்களுக்காக நேரம் எடுத்துக்கொண்டு ஓய்வெடுப்பது முக்கியம். பணியிடத்தில், மூத்த அதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படக்கூடும். பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, கடினமான சூழ்நிலைகளை கையாளவும். காதல் வாழ்க்கையில் புதிய திருப்பம் ஏற்படக் கூடும்.
துலாம்: அற்பமான விஷயங்களை நினைத்து மன வருத்தம் அடைய வேண்டாம். தியானப் பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள். இன்று உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் இருக்கலாம். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்னால் சாதக, பாதகங்களை ஆராயவும்.
விருச்சிகம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். கூடுதல் பணிச்சுமை மற்றும் பொறுப்புகளின் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால் மாலையில், சிறிது ஓய்வு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவது புத்துணர்வைக் கொடுக்கும்.
தனுசு: உங்களது காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக தொடரும். நீங்கள் காதல் வயப்பட்டு, ஒரு அழகான நபரை ஈர்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள். எனினும் சிந்தித்து செயல்படவும்.
மகரம்: இன்றைய தினத்தில், வேலைப்பளு காரணமாக நீங்கள், மனரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும் சோர்வாகவும் உற்சாகமின்றியும் உணர்வீர்கள். உங்களை வீழ்த்த போட்டியாளர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். எனவே எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.
கும்பம்: மாணவர்களுக்கு பரீட்சை முடிவுகள் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் செயல்படுவீர்கள். பிறரை மனிதாபிமானத்துடனும் அன்புடனும் அணுகவும்.
மீனம்: ஈடுபாட்டுடன் இடைவிடாமல் கடுமையாக உழைப்பவர்களுக்கு, இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். இன்று பணியில் புதுமையான வழிமுறைகளை பின்பற்றுவீர்கள். கடவுளின் ஆசியால் வெற்றி கிடைக்கும்.