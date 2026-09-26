எதிர்பார்ப்புக்கு மேல் அதிக பலன்கள் அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்?
செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 26, 2026 at 7:15 AM IST
மேஷம்: சொந்தத் திறமையால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். விஞ்ஞானம் அல்லது கலைத்துறை மாணவர்கள், விஷய ஞானம் மற்றும் ஆழமான அறிவு காரணமாக சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். மேற்படிப்புக்கு செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று மற்றவர்களை ஈர்ப்பதோ கட்டுப்படுத்துவதோ உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்றைப் பெற வேண்டுமென இலக்கு வைத்திருந்தால், அதில் தொடக்கத்தில் பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் இறுதியில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: மதம், கலாச்சாரம், மற்றும் அறிவுசார் பணிகளில் நாள் முழுவதும் ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். சில பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது அவசியம். தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை பணிகளுக்காக செலவு செய்வீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ள சிறந்த நாள்.
கடகம்: அசாதாரணமான முறையில் சில புதிய சூழ்நிலைகளைக் கையாள தயாராக இருங்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் பொது உளவியல் தொடர்பான சில படிப்பினைகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன், சாதக பாதகங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.
சிம்மம்: உங்கள் மனநிலையை இன்று கவனமாக கையாள வேண்டும். குறிப்பாக காலை நேரத்தில் எரிச்சலூட்டும் மனோநிலை நிலவலாம். இன்று நிறைய விஷயங்களை கையாள வேண்டியிருக்கலாம். இதனால் பதற்றங்கள் அதிகரிக்கலாம்.
கன்னி: தயவுசெய்து சிறிய விஷயங்களில் தலையிட வேண்டாம். அது நெருங்கிய உறவுகளை சேதப்படுத்தக்கூடும். நீதிமன்றத்துக்கு வெளியில் சமரசமாக சட்ட விஷயங்கள் முடிவுக்கு வரும். மாலையில், உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக ஓரளவு பணத்தை செலவழிக்கலாம். தாராளமாக கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்துங்கள்.
துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச் சென்று விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். இந்த பயணத்தினால் உங்களுக்கு புத்துணர்வு ஏற்படுவதோடு, அறிவும் அனுபவமும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: அவ்வப்போது வாழ்க்கையின் ஆடம்பரங்களை அனுபவித்து மகிழ்வதும் நல்லதே. வாழ்க்கைத் துணையுடன் காதல் நிறைந்த சுகானுபவம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பிறர் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.
தனுசு: இன்று உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்புக்கு அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிடைக்கும். பிறருடைய பங்களிப்புக்காக அவர்களை பாராட்டுவதற்கு ஒரு நொடி கூட தயங்க மாட்டீர்கள். உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களை அன்புடன் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.
மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி, நேர மேலாண்மை என வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து காரணிகளும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழியுங்கள்.
கும்பம்: நடைபெறவே முடியாத விருப்பங்களை விட்டு விடுங்கள். இல்லையென்றால், யதார்த்தத்தை எதிர்க்கொள்ளும்போது அதிக ஏமாற்றமே மிஞ்சும். மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். உங்களிடம் இருப்பதில் திருப்தியடையுங்கள்.
மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும். முரண்பாடுகள் முடிந்த பிறகு கூட, அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர காலம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.