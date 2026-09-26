ETV Bharat / spiritual

எதிர்பார்ப்புக்கு மேல் அதிக பலன்கள் அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்?

செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: சொந்தத் திறமையால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். விஞ்ஞானம் அல்லது கலைத்துறை மாணவர்கள், விஷய ஞானம் மற்றும் ஆழமான அறிவு காரணமாக சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். மேற்படிப்புக்கு செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: இன்று மற்றவர்களை ஈர்ப்பதோ கட்டுப்படுத்துவதோ உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்றைப் பெற வேண்டுமென இலக்கு வைத்திருந்தால், அதில் தொடக்கத்தில் பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் இறுதியில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

மிதுனம்: மதம், கலாச்சாரம், மற்றும் அறிவுசார் பணிகளில் நாள் முழுவதும் ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். சில பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது அவசியம். தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை பணிகளுக்காக செலவு செய்வீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ள சிறந்த நாள்.

கடகம்: அசாதாரணமான முறையில் சில புதிய சூழ்நிலைகளைக் கையாள தயாராக இருங்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் பொது உளவியல் தொடர்பான சில படிப்பினைகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன், சாதக பாதகங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

சிம்மம்: உங்கள் மனநிலையை இன்று கவனமாக கையாள வேண்டும். குறிப்பாக காலை நேரத்தில் எரிச்சலூட்டும் மனோநிலை நிலவலாம். இன்று நிறைய விஷயங்களை கையாள வேண்டியிருக்கலாம். இதனால் பதற்றங்கள் அதிகரிக்கலாம்.

கன்னி: தயவுசெய்து சிறிய விஷயங்களில் தலையிட வேண்டாம். அது நெருங்கிய உறவுகளை சேதப்படுத்தக்கூடும். நீதிமன்றத்துக்கு வெளியில் சமரசமாக சட்ட விஷயங்கள் முடிவுக்கு வரும். மாலையில், உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக ஓரளவு பணத்தை செலவழிக்கலாம். தாராளமாக கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்துங்கள்.

துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச் சென்று விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். இந்த பயணத்தினால் உங்களுக்கு புத்துணர்வு ஏற்படுவதோடு, அறிவும் அனுபவமும் அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்: அவ்வப்போது வாழ்க்கையின் ஆடம்பரங்களை அனுபவித்து மகிழ்வதும் நல்லதே. வாழ்க்கைத் துணையுடன் காதல் நிறைந்த சுகானுபவம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பிறர் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.

தனுசு: இன்று உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்புக்கு அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிடைக்கும். பிறருடைய பங்களிப்புக்காக அவர்களை பாராட்டுவதற்கு ஒரு நொடி கூட தயங்க மாட்டீர்கள். உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களை அன்புடன் அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி, நேர மேலாண்மை என வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து காரணிகளும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழியுங்கள்.

கும்பம்: நடைபெறவே முடியாத விருப்பங்களை விட்டு விடுங்கள். இல்லையென்றால், யதார்த்தத்தை எதிர்க்கொள்ளும்போது அதிக ஏமாற்றமே மிஞ்சும். மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். உங்களிடம் இருப்பதில் திருப்தியடையுங்கள்.

மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும். முரண்பாடுகள் முடிந்த பிறகு கூட, அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர காலம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

TAGGED:

DAILY RASIPALAN SEP 26
ராசிபலன்
HOROSCOPE
RASIPALAN
TAMIL HOROSCOPE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.