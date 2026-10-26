கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்ட காற்று வீசும் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
அக்டோபர் 26ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 26, 2026 at 7:06 AM IST
மேஷம்: பணியில் சிறந்த வகையில் ஆலோசனைகளை வழங்கி அதன் மூலம் சிறந்த பலனைப் பெறுவீர்கள். எனினும், அதற்கான அங்கீகாரம் சரியான முறையில் கிடைக்காததால் ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும். தோல்விகளை ஏற்றுக்கொண்டு, மனம் வருந்தாமல் இருக்க வேண்டும்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் விதிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள். பகல் கனவு காண்பதிலேயே நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இருப்பினும், ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கும்போது இன்று உங்களுக்கு சிறப்பான நாளாகவே அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
மிதுனம்: எந்த வேலையை தொடங்கினாலும் எந்தவித தாமதமும் இன்றி வெற்றிகரமாக முடியும். உங்கள் வேலைக்கு உரிய வெகுமதி அல்லது பலன் விரைவில் கிடைக்கும் என்பதால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.
கடகம்: இன்று அதிர்ஷ்டக் காற்று உங்கள் பக்கம் வீசும். நிலம், வீடு அல்லது கட்டிடம் தொடர்பான வர்த்தகத்தில் லாபம் அடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவு கிடைக்கும். மொத்தத்தில் இன்று லாபகரமான நாள்.
சிம்மம்: எதையாவது வித்தியாசமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் காணப்படுவீர்கள். நாள் முழுவதும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உற்சாகத்துடன் செயல்படுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு சவால்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கன்னி: இன்றைய நாள் முழுவதும் இனம்புரியாத பயம் உங்கள் மனதை ஆக்கிரமித்திருக்கும். அதிக நேரம் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிட்டால் தெளிவு பிறக்கும். நீங்கள் இன்று சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
துலாம்: சிறப்பான ஒரு நாளாக இந்த நாள் இருக்கும். உங்களிடம் உள்ள திறமையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்துவீர்கள். புதிய துணிகள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படலாம். மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை கூர்ந்து கவனித்து கவனமாக செயல்படவும்.
விருச்சிகம்: இன்று புதிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட புத்துணர்ச்சியுடன் தயாராக இருப்பீர்கள். ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்த்த முறையில் நடைபெறாமல் இருக்கலாம். எனினும் நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம். வெற்றி பெறும் வரை தொடர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
தனுசு: வார்த்தைகளை விட, செயல்கள் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை செய்து முடிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நெடுநாட்களாக இருந்த சச்சரவுகளையும் வெற்றிகரமாக தீர்த்து வைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மகரம்: உங்கள் நம்பிக்கை நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு சேர்க்கும். உங்கள் எதிர்மறையான செயல்பாடுகள் இலக்கை எட்ட உதவும். அக்கறை இல்லாதவர் போல் இருக்க மாட்டீர்கள். மிகவும் கவனத்தோடு எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றிக்கு உதவும்.
கும்பம்: கொண்டாட்டங்களுக்கு காரணம் தேடுவதற்கு இன்று அவசியமே இருக்காது. அவை தானாக வந்து சேரும். இன்று எந்த ஒரு செய்தி உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தாலும், அதை கொண்டாடவே விரும்புவீர்கள். பாதையில் தடைகள் எதுவுமே இருக்காது. பணியில் இலக்கை அடைவதற்கான வழியில் மேலும் முன்னேறிச் செல்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு நிதி ரீதியான சில பிரச்சினைகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது. அதனால், நிதி தொடர்பான விஷயங்களை செய்யும் போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.