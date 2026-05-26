துலாம் ராசிக்காரர்களின் முயற்சிகள் வீண் போகாது - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மே 26ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 26, 2026 at 7:10 AM IST
மேஷம்: சந்தோஷமான செய்தியின் மூலம் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். அது தனிப்பட்ட வகையிலோ அல்லது தொழில் தொடர்பானதாகவோ, நிதி ஆதாயமாகவோ இருக்கலாம். உங்கள் திறனுக்கு ஏற்ற வகையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: திட்டமிட்டபடி நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவீர்கள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சிறந்த வழிகளை கடைப்பிடிப்பீர்கள். இன்று ஒரு சிறந்த வல்லுநர் போல் செயல்பட்டு, அனைத்து பணிகளையும் நிறைவு செய்வீர்கள்.
மிதுனம்: வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டின் அலங்காரத்தில் ஈடுபாடு காட்டுவீர்கள். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். இதனால் நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: காதல் துணைக்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்குவதில் அதிக பணம் செலவழிப்பீர்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்காக செலவழிக்க வேண்டுமென நிர்ணயித்துள்ளீர்கள். பதிலுக்கு அவர்களும் உங்கள் மனதை மகிழ்விக்கும் வகையில், பரிசுகளை தருவார்கள்.
சிம்மம்: அனைத்தும் தங்கத் தட்டில் வைத்து கொடுக்கப்படும் என்று நினைக்க வேண்டாம். எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக்கொண்டு, நீங்கள் பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது. உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் இல்லாமல் இருக்கும்.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளும் உங்களது தன்மையின் மூலம் சுற்றியிருப்பவர்களை மகிழ்விப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். அவை உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடவும்.
துலாம்: முயற்சிகள் எதுவுமே வீண் போகாது. அவை தற்போது பயனளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்று, நேர்காணல்கள் ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருக்காது. எனினும் முயற்சியை கைவிடாமல் இருந்தால், வருங்காலத்தில் அதற்கேற்ற பலனை அடைவீர்கள்.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். இலக்குகளை அடைய எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
தனுசு: இன்று, வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் நேரம் செலவாகும். உங்களது பொறுமை குணத்தால் மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும் கருத்துகளையும் கவனமாக கேட்பீர்கள்.
மகரம்: திருமணம் ஆகாதவர்கள் கனவில் பார்த்த ஒருவரை நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. வாழ்க்கைத்துணையை சந்தித்ததில், மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களிடம் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். அவரும் உங்கள் மீது நிபந்தனையற்ற அன்பைப் பொழிவார்கள்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தை உங்களுக்காக செலவிட விரும்புவீர்கள். எனினும் இது அமைதியையும் நிம்மதியையும் கொடுக்காது. விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளின் காரணமாக மன வருத்தம் ஏற்படும்.
மீனம்: உங்களுக்கு இன்று அதிக ஆதரவு தேவைப்படும். அதை கொடுக்கும் நபர் இன்று உங்களோடு இருப்பார். இன்று விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக நடைபெறும் என்பதால் மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனைத்திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.