செல்வாக்குமிக்க ஒரு நண்பரால் இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் - யார் அந்த ராசிக்காரர்?
செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 25, 2026 at 7:28 AM IST
மேஷம்: உங்களுடைய நண்பர்கள் சிலநேரங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு, சில சிக்கல்களில் இருந்து உங்களை வெளிகொண்டுவர உதவலாம். நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை உங்களுக்கு உணர்த்தும் சந்தர்ப்பங்கள் இன்று அமையும்.
ரிஷபம்: மக்கள் மற்றும் பொருட்கள் மீது நீங்கள் உணர்வுபூர்வமாக உரிமை கொண்டாடலாம். எல்லாவற்றின் மீதும் சந்தேகமும், பாதுகாப்பற்ற உணர்வுகளும் தோன்றலாம். நெருக்கமானவர்களின் உணர்வுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் மீதும் சந்தேகம் ஏற்படலாம். இன்றைய தினம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியானதாக இருக்காது.
மிதுனம்: தினசரி நடவடிக்கைகளிலிருந்து ஒரு இடைவெளி எடுக்கப்போகிறீர்கள். உங்களை புத்துணர்வூட்ட உல்லாசப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. மனம் விரும்புவருக்கு நெருக்கமாகும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பீர்கள்.
கடகம்: சிறந்த மற்றும் விதிவிலக்கான ஒரு நாள் உங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது. பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தும்போது வியாபார அறிவும், நுணுக்கமும் உதவியாக இருக்கும். உங்கள் தலைமைப் பண்பின் திறன்கள் இறுதிக் கட்டத்திற்கு முன்னதாகவே வெளிப்படக்கூடும்.
சிம்மம்: உங்களுக்கு நற்செய்திகளை வழங்கும் நாள் இது என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும். அதிலும் குறிப்பாக பணிச்சூழலில், உங்களின் திறன்கள் இன்றியமையாதது என்று உணரப்படும்.
கன்னி: உங்களிடம் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையும், மகிழ்ச்சியை பரப்பும் எண்ணமும் நிறைந்திருக்கும். இருந்தாலும், ஏதேனும் அழுத்தம் அல்லது கட்டாயம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே, உங்கள் கற்பனைத் திறன் முற்றிலுமாக வெளிப்படும்.
துலாம்: மிகவும் செல்வாக்குமிக்க ஒரு நண்பரால் இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். எந்தவொரு தடையுமின்றி புதிய கூட்டு வணிகம் ஒன்றை நீங்கள் தொடங்கலாம். உங்கள் செயல்திறன் மற்றும் கடின உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: இதுவரை, அதிகபட்ச உயரங்களை தொட்ட நீங்கள் இன்று தொழில் ரீதியான தாழ்வுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். மேலதிகாரி மற்றும் சக ஊழியர்களின் எண்ணங்கள் சிறிது வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும். புதியவர்களுக்கு சில தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: இன்று எல்லா பொருட்களிலும் அழகும் பிரகாசமும் இருப்பதாக தோன்றும். நீங்கள் இன்று ஒரு ஆர்வலராக செயற்படலாம். அநீதி மற்றும் பாகுபாட்டை எதிர்க்கலாம். உலகை கைப்பற்றும் உங்கள் விருப்பம் கூட இன்று கைகூடும்.
மகரம்: அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிந்து இன்றைய வேலையை செய்து முடிப்பீர்கள். பிறகு, எதிர்காலத்திற்காக திட்டமிட நாளின் எஞ்சிய பகுதியை செலவிடுவீர்கள். இன்று திடீர் லாபம் கிடைத்தால் அதற்கான சிறந்த திட்டத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.
கும்பம்: எதிர்கால திட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக உணர்வீர்கள். எனினும், யதார்த்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தால் தான் பலன் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் நற்பெயருக்கு உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை மேலும் மெருகூட்டும்.
மீனம்: வாழ்க்கைக்கான நிதித் திட்டத்தை தீட்டவே ஆற்றலை செலவிடுவீர்கள். உங்களிடம் உள்ள ரொக்கத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு தென்படுகிறது. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் எதிர்பாராத நோயால் வருத்தம் ஏற்படும் என்றாலும், அது விரைவில் சரியாகிவிடும்.