இன்று இதயத்தின் ஓரத்தில் தேங்கியிருந்த உணர்ச்சிகள் வெளிப்படும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 25ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 25, 2026 at 7:21 AM IST
மேஷம்: இன்று விரும்பத்தகாத சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனை தவிர்க்க எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது. எனவே சற்று அமைதியாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: அதிகம் யோசிக்காமல் மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளவும். உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்ற நினைப்பால், தேவையற்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். உங்கள் செயலை ஆராய்ந்து பார்த்தால் பிரச்சினைக்கான தீர்வுகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: மிகவும் சோர்வாக உணர்வீர்கள். இதனால் பாதிப்படையாமல் இருப்பது நல்லது. ஏனென்றால், உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களும் பாதிப்படைவார்கள். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவும். இல்லாவிட்டால் கோபம் காரணமாக தேவையில்லாத சர்ச்சைகள் ஏற்படலாம்.
கடகம்: முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்து, மற்றவர்களை விட திறமையாக செயல்பட மாணவர்களுக்கு இது பொன்னான காலமாகும். உங்கள் மனதில் கற்பனை தீ கொழுந்துவிட்டு எரியும். நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தும் இன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
சிம்மம்: வீட்டு விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வீட்டை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபடலாம். அதனால் வீட்டிலுள்ள மரச்சாமான்களை மாற்றுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடமும், நண்பர்களிடமும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
கன்னி: உங்கள் இதயத்தின் ஓரத்தில் தேக்கி வைத்த உணர்ச்சிகள் இன்று வெளிப்படலாம். உங்கள் உடைமைகள் மீது உணர்ச்சி ரீதியான பிணைப்புகளை உருவாக்கலாம். எனினும், சூழல் உங்களுக்கு உகந்ததாக இல்லை என்பதால் மிகவும் பதற்றமாக உணர்வீர்கள்.
துலாம்: உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெறுவீர்கள். உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களை மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்கள். புதிய தொழில் திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான, பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: பலன்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல் கடுமையாக உழைக்கவும். வேலையில் எப்போதும் சிறந்து விளங்க முயற்சிக்கவும். நீங்கள் கூட்டு தொழில் முயற்சியில் இருந்தால், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைக்க, சிறிது பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும்.
தனுசு: நீங்கள் கேட்காமலேயே சிலர் தாமாகவே முன்வந்து அறிவுரைகள் கூறி வழிகாட்டலாம். இந்த வாய்ப்பினை தவறவிடாதீர்கள். சில ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து தெளிவான முடிவெடுக்கவும்.
மகரம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறந்த நாளாகவே இருக்கும். உங்களுடைய செயல்திறனால், அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். இதனால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதுடன் சிறந்த பலன்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.
கும்பம்: உங்களது கருணையான மனப்பான்மை மற்றும் உதவி செய்யும் குணத்தால், மற்றவர்கள் உங்கள் பணியில் உதவுவார்கள். சிறந்த பேச்சாற்றலால் அனைவர் மனதையும் கவர்வீர்கள். உங்களைச் சுற்றி மனதுக்கு பிடித்தவர்கள் நிரம்பியிருப்பதால், சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: இன்றைய தினத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிகழ்வு ஏற்படும் என்பதால் கவனமாக இருக்கவும். எதிர்பாலினத்தவர்கள் உங்களை கண்டு மயங்குவார்கள். நீங்கள் நினைப்பதை விட அதிகம் சாதிப்பீர்கள். உங்களது கோபத்தால் ஆபத்தான சூழ்நிலைகள் ஏற்படலாம்.