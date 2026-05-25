கன்னி ராசி பெண்களுக்கு இன்று சிறந்த நாள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
மே 25ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 25, 2026 at 7:14 AM IST
மேஷம்: பல விதமான விஷயங்கள் மீது இன்று ஈர்ப்பு கொள்வீர்கள். ஆனால் மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். குடும்பத்தினரை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள, அவர்களுடன் நேரம் செலவிடவும். குழந்தைகளுக்காக பரிசுகளை வாங்குவீர்கள்.
ரிஷபம்: மேலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு இன்று லாபகரமான நாள். எனினும் அவர்கள் தங்கள் கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். அதனால் ஏமாற்றம் அல்லது வருத்தம் ஏற்படும். நாளின் பிற்பகுதியில் வெளிநாட்டிலிருந்து நல்ல செய்தி வரலாம்.
மிதுனம்: இன்று சிந்தனையில் மூழ்கி இருப்பீர்கள். சிறிய விஷயங்கள் சந்தோஷப்படுத்தும். பணியில் சிறந்து விளங்கினாலும், நீங்கள் வீட்டில் சாதித்ததை விட அது குறைவாகவே இருக்கும்.
கடகம்: முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைத்து, சமூக அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும். இன்று பொழுதுபோக்குக்காக அதிகம் செலவழிப்பீர்கள். வேலைப்பளுவுடன் குதூகலமும் இருக்கும்.
சிம்மம்: உற்சாகமும் ஆற்றலும் இன்று அதிகரித்து அனைத்து விஷயங்களிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களை பாராட்டவில்லை என்றால் சிறிது மன வருத்தம் அடைவீர்கள். நிதி நிலைமை குறித்து ஆராய்வீர்கள்.
கன்னி: பொதுவாக இன்று பெண்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். மாலையில் நெருங்கிய உறவில் இருப்பவர்களுக்கு விருந்து கொடுக்கலாம். உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் இனிமையாக பொழுதை கழிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு பிடித்த ஆடையை அணிந்துகொள்ளுங்கள். பணியிடத்தில் அனைவரும் உங்கள் மீது கவனம் செலுத்துவார்கள். கடின உழைப்பு, செயல்திறனுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள், தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவுவார்கள். அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: விஷயங்கள் எப்படி தலைகீழாக மாறுகின்றன என்பதை இன்று நீங்கள் உணருவீர்கள். நம்பும் விஷயங்களை குறித்து மட்டும் பேசவும். இது, சச்சரவுகளை தவிர்க்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களிடம் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.
தனுசு: இன்று பலரை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும் என்பதால், சமூகத்துடன் உங்களது பழகும் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும். மாலையில், உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் தனிமையில் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.
மகரம்: வேடிக்கையாக பேசி அனைவரையும் மகிழ்விக்கும் திறன் மூலமாக, உங்களை சுற்றியுள்ள அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். வருங்காலத்திலும் உங்களுடன் நேரம் செலவிடுவதை அவர்கள் விரும்புவார்கள். பிரச்சினைகளை எளிதாக தீர்க்கும் திறமையின் காரணமாக அனைவரையும் ஈர்ப்பீர்கள்.
கும்பம்: உறுதிப்பாடு, செயல்திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக தனித்துவம் பெற்று விளங்குவீர்கள். இன்று மதியம் நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக உணர்வீர்கள். அதன் மூலம் மற்றவர்களது வேலையையும் நிறைவேற்றித் தர ஒப்புக்கொள்வீர்கள்.
மீனம்: நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சட்ட வழக்குகளில் இன்று ஒரு திருப்தியான முடிவு ஏற்படலாம். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். மதியம் குடும்ப விஷயங்கள் தொடர்பான பணிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாலையில் இசை அல்லது நடன வகுப்புகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.