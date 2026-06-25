இன்று இவருக்கு வியாபாரம் சிறப்பாக இருக்கும் - உங்க ராசிக்கு நாள் எப்படி இருக்கப்போகிறது?
ஜூன் 25ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : June 25, 2026 at 7:09 AM IST
மேஷம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க முயற்சி செய்வீர்கள். நண்பர்கள், உறவினர்களால் அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் மாலையில் புதிய நண்பர்களுடன் விருந்துக்கு செல்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் உணர்வுரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும். எனவே விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: உங்களை சுற்றியிருக்கும் மக்களிடம் நீங்கள் ஆராய்ந்த விஷயங்களை எடுத்து கூறுவீர்கள். அவர்களும் உங்கள் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வார்கள். பொதுவாக இன்று வேடிக்கை மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.
கடகம்: பணியிடத்தில் சிறந்த நட்பை ஏற்படுத்தி முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். ஆனால் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன், முழுமையாக படித்து அறிந்து கொள்வது நல்லது. கவனமாக செயல்படுவது முக்கியம்.
சிம்மம்: பழைய நட்புகளை புதுப்பிப்பதற்கும், புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இது சிறந்த நாள். நண்பர்களும் உறவினர்களும் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள். வீட்டில் விருந்துண்டு, குதூகலமான சூழ்நிலை நிலவும்.
கன்னி: வர்த்தகம் மற்றும் மகிழ்ச்சி ஆகிய இரண்டும் இன்று உங்களுக்கு கைகூடும். சமூக கூட்டங்களால் நன்மை கிடைக்கும். வெளியே எந்த அளவிற்கு நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு பணம் செலவாகும். எனவே சிந்தித்து செலவு செய்யவும்.
துலாம்: இன்று நீங்கள் அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ளவர்களை நன்றாக நடத்துவது முக்கியம். அவர்களது முக்கியத்துவத்தை உணரவும். அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக் கூடாது.
தனுசு: இன்று உங்களது செயல்திறன் காரணமாக பாராட்டு பெறுவீர்கள். பணியில் அனைத்து பிரச்சினைகளையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். உங்களது அணுகுமுறையின் மூலம் அனைவரது மனங்களையும் வெல்வீர்கள்.
மகரம்: பணியிடத்தில் அங்கீகாரமும் பாராட்டும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், உங்களுக்கு ஊக்கமளிப்பார்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள், சிறிது காலம் பொறுக்கவும்.
கும்பம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது. வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கலாம். குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் காணப்படும். மற்றவர்கள் குடும்ப பிரச்சினையில் தலையிட முயற்சிப்பார்கள்.
மீனம்: தினசரி பணியை ஒழுங்குபடுத்த அதிக முயற்சி எடுப்பீர்கள். ஆனால் அவை வெற்றியில் முடியாது. எனவே பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் நிலைமை தானாகவே சரியாகும்.