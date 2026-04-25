கும்ப ராசிக்காரர்களின் கவலைகள் காற்றில் கரைந்து போகும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : April 25, 2026 at 7:05 AM IST
மேஷம்: உங்களது தனிப்பட்ட திறன்கள் மூலம் வெற்றி கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. விபத்து அல்லது உடல்நலக் குறைவு ஏற்படக்கூடும் என்பதால் கவனமாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், உங்கள் மனம் லேசாகவும் நிம்மதியாகவும் இருப்பதை உணர்வீர்கள். உங்கள் பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாலையில் நண்பர்களுடன் பொழுதை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும். அதை சமாளிக்க முடியாமல் திணறுவீர்கள். இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம்.
கடகம்: இன்று, உங்களுக்கு வேலைசெய்யும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். தோட்டவேலை, சமையல், வீட்டிற்கு விருந்தினரை அழைத்து நேரம் செலவிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு சிறந்த நாளாகும். உங்கள் காதல் உறவிற்காக, நேரம், பணம் ஆகியவற்றை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: விற்பனைத்துறை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறை தொடர்பான பணியில் இருப்பவர்கள், மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். எனினும், பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்த 2-3 நாட்களில், உங்களது திறமையை நிரூபிப்பீர்கள்.
கன்னி: இன்று, குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீதும் உங்கள் எண்ணங்கள் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள். வர்த்தகத்துறையை பொருத்தவரை சாதகமான நிலை இருக்கும். கோயிலுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது.
துலாம்: குடும்ப உறுப்பினர்களுடனும் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடனும் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை, உங்களது வாழ்க்கைத்துணை புரிந்து கொள்வார். இணக்கத்துடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது பழக்கவழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
தனுசு: சோதனைக் காலங்கள் எப்போதும் நீடிப்பதில்லை என்பதை மனதில்கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறிச் செல்லவும். நேர்மறையான அணுகுமுறையின் மூலம் வாழ்க்கையை எளிமையாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். தேவையில்லாத நெருக்குதலுக்கு அடிபணிய வேண்டாம்.
மகரம்: உங்களது உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அது உங்களது வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். அமைதியாக பொறுமையுடன் செயல்பட்டு, நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டிருந்தால், பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
கும்பம்: சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து, நீங்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில், பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.