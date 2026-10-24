மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பல ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 24, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: இசை, நடனம் அல்லது நீண்ட காலமாக கற்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் கொண்டிருந்த உங்கள் விருப்பம் இன்று நிறைவேறலாம். இந்த நாள் சிறப்பானது மற்றும் இனிமையான வெற்றியை கொடுக்கும்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு நெருக்கமானவர் அனைவரும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் ஆதரவை கொடுக்கவில்லை என நீங்கள் நினைக்கலாம். நீங்கள் நிதர்சனத்தை புரிந்துக் கொள்ளவேண்டும். உணர்ச்சிவசப்படாமல் இருக்க முயற்சி செய்யவும்.
மிதுனம்: ஒரு ஆச்சரியகரமான பயனுள்ள நாள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. வேலை உயர்வும், அதற்கு ஏற்றவாறு பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். இருந்தாலும்கூட, வெற்றி மற்றும் பாராட்டுக்களை உங்கள் தலையில் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டாம்.
கடகம்: இன்று உங்களின் மன ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம். இல்லையெனில் உங்களின் அருகில் இருப்பவர்களே பாதிக்கக்கூடும். எழுத்தாளர்களுக்கு சாதகமான நாளாக இன்று அமையப் பெறலாம். புது முயற்சிகள் செய்வதற்கு ஏற்ற நாளாக இந்நாள் அமையும்.
சிம்மம்: உங்களின் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம். இல்லையெனில் நெருக்கடிகளை சந்திக்க நேரிடலாம். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துதல் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.
கன்னி: உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் இன்ப அதிர்ச்சியை தருவதுடன், அவர்களும் அதை உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கலாம். வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு உகந்த நாளாக இந்நாள் அமையும்.
துலாம்: உங்களின் கடந்த கால அனுபவத்தைக் கொண்டு புத்திசாலித்தனமான எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்களுக்கு சொந்தமான விலை உயர்ந்த பொருள்கள் மீது உரிமை கொண்டாடலாம். சிறு சிக்கல்கள் உங்களை கவலைக்கு உள்ளாகலாம்.
விருச்சிகம்: ஆரோக்கியத்திற்கான குறிப்புகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கங்களைப் பின்பற்றி, உடல்பருமன் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
தனுசு: இன்று வேலையிடத்தில் பணிச்சுமை கூடும். இருப்பினும், இதை நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சவாலாக எடுத்துக் கொண்டு நேர்மறையாக பணியாற்றுவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக இன்று நீங்கள் உற்சாகமாக செயல்படுவீர்கள்.
மகரம்: இன்று, கையில் ஒரு கப் காபியுடன் ஓய்வாக இருக்க விரும்புவீர்கள். அப்போது, உங்கள் பழைய நினைவுகளை புரட்டிப் பார்த்து பொன்னான தருணங்களை அசைபோட்டு மகிழ்வீர்கள்.
கும்பம்: வாழ்க்கையின் முக்கிய முடிவுகளில் உணர்வுபூர்வமாக முடிவெடுக்க வேண்டாம். பகுத்தறிவுடன் செயல்பட வேண்டிய விஷயங்களில் உணர்வுபூர்வமாக முடிவெடுப்பது உங்கள் பாதையில் ஒரு தடைக்கல்லாக மாறும்.
மீனம்: இன்றைய நாள் முழுவதும் காதல் துணையோடு பிஸியாக இருப்பீர்கள். பணி தொடர்பான உங்கள் அணுகுமுறையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். வாழ்க்கையில் மிகவும் கவனமாக மாறிவிடுவீர்கள். இந்த மாற்றங்களின் பலன்களை சற்று காலத்திலேயே நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும்.