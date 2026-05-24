உறவுகளுடன் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிக்கும் பாக்கியம் பெற்ற ராசிக்காரர் யார்?
மே 24ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 24, 2026 at 7:42 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். அவர்களின் எதிர்காலத்தை நினைத்து, நீங்கள் இத்தனை நாள் உழைத்து வந்தீர்கள். நெடு நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை, நிறைவு செய்வீர்கள், மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, ஒரு ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல் திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேல் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று, உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன், ஒரு உணர்வுபூர்வமான உறவு இருக்கும். இன்று பெரும்பாலான நேரத்தில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். உங்களது உற்சாகத்தை குறைக்கும் சில விஷயங்கள் ஏற்படக்கூடும். ஆனால் புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டால், அனைத்துப் பிரச்சினைகளும் தீர்க்கப்பட்டு விடும்.
கடகம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கும். பெரிய இழப்புகள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், நீங்கள் குழப்பமான மனநிலையில், சிறிது தனிமையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குழந்தைகள் பிரிவின் காரணமாக, நீங்கள் உணர்வுரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடும்.
சிம்மம்: உங்களது குழப்பமில்லாத முடிவுகள் காரணமாக, எதிர்பார்த்த பலன்களை அடைவீர்கள். உடல்நிலை நன்றாக இருக்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் வேலையில் அதிகம் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தேவையில்லாத சச்சரவுகள் ஏற்படும் என்பதால், உறவுகளை பராமரிக்கும் போது கவனமாக இருக்கவும். தேவையில்லாத சச்சரவுகள் ஏற்பட்டு, உறவுகள் சிறிது பாதிக்கக்கூடும்.
கன்னி: இன்று நீங்கள் குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சு திறன் காரணமாக, சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்பட்டு விடும். உங்களது அமைதியான பொறுமையான நடைமுறை, வாழ்க்கையை எளிதாக்கி, உங்களுக்கு பல பாடங்களை கற்றுத் தரும்.
துலாம்: நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினருடன், சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் சிறிய சுற்றுலா அல்லது விரிந்திருக்கும் செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. நீங்கள் கோயில் அல்லது ஆன்மீக இடங்களுக்குச் சென்று, உங்கள் எண்ணத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால், உங்கள் உணர்ச்சிகளை அதற்கான சரியான காலம் இதுவாகும். அதிக நெருக்குதல் காரணமாக, நீங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்க கூடும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பது நல்லது.
தனுசு: நீங்கள், பலவகையான பணிகளை கையாளும் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். சிறிது சவால்களை சந்தித்தாலும், உங்களது நம்பிக்கை மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். இன்று உங்களுக்கு சுமுகமான நாளாகவே இருக்கும். சம்பங்களை சந்திக்காத வாழ்க்கை சுவாரசியமாக இருக்காது அல்லவா?
மகரம்: இன்று உங்கள் உடல்நிலை நன்றாக இருக்கும். முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை முடிப்பதில் சில பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும், அது முடியாத காரியமாக இருக்காது. நீங்கள் விட்ட கால நேரத்தில் பணியை நிறைவு செய்யாததால், மேலதிகாரி அதிர்ச்சி அடையக் கூடும். நிதி தொடர்பான விஷயங்களை நீங்கள் ஒத்தி போட விரும்ப மாட்டீர்கள்.
கும்பம்: நீங்கள் குடும்பத்தினரையும் நண்பர்களையும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பீர்கள். அவர்கள் முகத்தில் புன்னகை கொண்டு வர நீங்கள் எதுவும் செய்வீர்கள். நீங்கள் இன்று அவர்களுக்கு கொடுக்கும் அன்பு, பல மடங்குகளாக உங்களை வந்தடையும். உங்களது ஈடுபாட்டின் காரணமாக குடும்பத்தின் மதிப்பையும் அன்பையும் பெறுவீர்கள்.
மீனம்: உங்களது படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமையான வகையில் பணிகளை மேற்கொள்ளும் தன்மை காரணமாக சிறந்த விளங்குவீர்கள். நீங்கள் விரும்பும் பணியை மேற்கொண்டிருந்தால், நிச்சயம் அனைவரையும் விட சிறந்து விளங்குவீர்கள்.