மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அங்கீகாரம் கிடைக்கும் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?
ஜூன் 24ஆம் தேதி புதன்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : June 24, 2026 at 7:10 AM IST
மேஷம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களின் மனதை வெல்ல முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். அதே சமயம், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடம் உணர்ச்சிப்பூர்வமான தொடர்பு இருக்காது. புதிய நண்பர்களுடன் விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று சில அதிர்ச்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. திட்டமிட்டபடி அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்டபடி எதுவும் நடக்காது. எதிர்பாராத திருப்பங்கள் காரணமாக பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். ஆனாலும் மாலையில் நிலைமை மேம்பட்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும்.
மிதுனம்: நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களிடம் உங்களது எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். அவர்களும் தங்கள் உணர்வுகளை உங்களிடம் வெளிப்படுத்துவார்கள். பரஸ்பரம் திருப்தியான உணர்வு ஏற்படும். வேடிக்கையும் குதூகலமும் இருக்கும்.
கடகம்: பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். கூடவே பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் நீங்கள் நிராகரிக்கக்கூடும்.
சிம்மம்: பழைய நண்பர்களுடனான தொடர்பை புதுப்பித்து கொள்ளவும், புதிய உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் இது சிறந்த நாள். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக்கூடும். அதனால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கன்னி: உணர்வுரீதியான தாக்கங்களால் இன்று உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் மனதில் குழப்பம் அதிகம் இருக்கும். உணர்ச்சியுடன் போராடிக் கொண்டிருப்பீர்கள். எனினும் உங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நடப்பது நல்லது.
துலாம்: பணியில் நீங்கள் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பம் மீதான ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்கள் வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்கி, கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று பணச்செலவு ஏற்படக்கூடும். இந்த முறை உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள். அவர்களை பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைத்துச் சென்று மகிழ்ச்சி படுத்துவீர்கள்.
தனுசு: உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக பலரின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில், உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை திறமையாக கையாள்வீர்கள். உங்களது அணுகுமுறையால் பலர் உங்களை நண்பராக ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.
மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல் உங்களுக்கு ஊக்கமளிப்பார்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள், சிறிது காலம் பொறுக்கவும்.
கும்பம்: வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கலாம். குழந்தைகள் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகள், நிலைமையை மோசமாக்கும். குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் காணப்படும். அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பிரச்சினையை பெரிதாக்க முயற்சிப்பார்கள்.
மீனம்: உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் பலர் இருந்தாலும், ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே நீங்கள் நெருக்கமாக பழகும் தன்மை கொண்டவர். இன்றைய தினத்தில், சமூக நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் பலரை சந்திப்பீர்கள்.