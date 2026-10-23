தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கைக்காட்டும் இடமெல்லாம் வெற்றி - உங்களுக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 23ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 23, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு வெற்றிகரமான நாள். யாருடைய உதவியோ, செல்வாக்கோ அல்லது பரிந்துரையோ இல்லாமல், உங்கள் தனிப்பட்டத் திறமையால் வேலைகளை செய்து முடிப்பீர்கள். மாணவர்கள் ஆழ்ந்த அறிவினால் எதிர்பார்ப்புகளையும் தாண்டி அபார வெற்றி பெறலாம்.
ரிஷபம்: இன்று, நீங்கள் மற்றவர்களை ஈர்ப்பதோ, தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதோ சற்றே கடினமானதே. நல்லது செய்யத் தீர்மானித்திருந்தாலும் கூட ஆரம்பத்தில் சில பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எனினும், இறுதியில் வெற்றி நிச்சயம்.
மிதுனம்: மதம், சமூக மற்றும் கல்வி நலன்கள் இன்று நாள் முழுவதும் உங்களை ஆக்கிரமித்திருக்கும். அறக்கட்டளை அல்லது தொண்டு நிறுவனங்களுக்காக பணத்தை செலவிடுவீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள உகந்த நேரம் இது.
கடகம்: ஒழுங்கற்ற முறையில் சில பொதுவான சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எந்தவொரு முக்கியமான முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பும் நடுநிலைமையில் இருந்து நன்மை தீமைகளை மதிப்பிடுவது அவசியம்.
சிம்மம்: அடிக்கடி உங்கள் மனக் கட்டுப்பாட்டை இழக்காதீர்கள். இன்று மனதில் பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் அலைமோதும். குறிப்பாக காலையில் எரிச்சலூட்டும் சம்பவங்கள் நடைபெறும். இன்று டன் கணக்கான பிரச்சினைகளை நிர்வகிக்க வேண்டியிருக்கும்.
கன்னி: சிறிய விஷயங்களுக்காக விரக்தியடைய வேண்டாம். இல்லையெனில், உங்கள் உறவுகளில் பாதிப்பு ஏற்படும். சட்ட விஷயங்களில் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியிலேயே சமரச முடிவு ஏற்படும். மாலையில், உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக ஓரளவு பணத்தை செலவழிக்கலாம்.
துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச் சென்று விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். இந்த பயணம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் அறிவையும் அனுபவத்தையும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: அவ்வப்போது வாழ்க்கையின் ஆடம்பரங்களை அனுபவித்து மகிழ்வதும் நல்லதே. வாழ்க்கைத் துணையுடன் சேர்ந்திருந்தால், அது காதல் நிறைந்த சுகானுபவமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் பிறர் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் கை காட்டும் இடமெல்லாம் வெற்றி என்றே சொல்லலாம். இன்று உங்கள் எதிர்ப்பார்ப்பை விட அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிட்டும். பிறருடைய பங்களிப்புக்காக அவர்களை பாராட்டுவதற்கு தயங்க மாட்டீர்கள்.
மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி, நேர மேலாண்மை, வலுவான மற்றும் ஆதரவான நல்வாழ்த்துகள் என வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து காரணிகளும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.
கும்பம்: நீங்கள் அடிக்கடி கற்பனை உலகத்திற்கு சென்று விடுவதால், நிதர்சனத்தை மறந்து விடுகிறீர்கள். மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். உங்களிடம் இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தியடையுங்கள். சக ஊழியர்களின் உதவியால், உங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள்.
மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் உங்கள் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.