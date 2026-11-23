மகர ராசிக்காரர்கள் வெற்றியை நோக்கி ஒரு அடி முன்னேறுவார்கள் - உங்க ராசிக்கு நாள் எப்படி?
நவம்பர் 23ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 23, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: சில முடிவுகள் எடுப்பது கடினமாக இருந்தாலும், நீங்கள் உறுதியாக இருந்தால் எளிதாக முடிவெடுக்கலாம். உங்களது நோக்கம், உணர்வுரீதியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் முடிவு ஒன்றை எடுத்துவிட்டால், அதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் முன்னேற்றப் பாதையில், சிறிது நிதானமாக செயல்படவும்.
ரிஷபம்: இன்று பயணங்களை திட்டமிட வேண்டாம். புதிய திட்டம் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். உங்கள் காதல் துணையுடன் நேரம் செலவிட்டு சோம்பலை போக்கிக்கொள்ளவும். எப்படி இருந்தாலும், இன்று உங்களுக்கு செலவுகள் ஏற்படும்.
மிதுனம்: செயல்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளிடையே சமநிலையை பராமரிக்க பெரிதும் முயற்சி செய்வீர்கள். நண்பர்களால் பெரிய ஏமாற்றங்கள் இருக்காது. காதல் துணையுடன் சிறந்த வகையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். ஆனால் உங்கள் உடல் தோற்றம் உங்களுக்கு சிறிது கவலையை ஏற்படுத்தலாம்.
கடகம்: நாள் முழுவதும் சிறிது குழப்பமான மனநிலை இருக்கலாம். எனினும், நீங்கள் உணர்ச்சி ரீதியாக சிந்திக்கக் கூடாது. இல்லாவிட்டால் பிரச்சினையில் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. உடல் நலத்தின் மீதும் உணவு பழக்க வழக்கத்தின் மீதும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
சிம்மம்: குடும்பத்திலுள்ள இளைய உறுப்பினர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். குழந்தைகள் தங்களது தினசரி கடமைகளை சிறந்த முறையில் செய்ய வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். ஏதேனும் போட்டி அல்லது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள ஆர்வமாக இருப்பீர்கள்.
கன்னி: முன்பு செய்த சிறந்த பணிகளுக்காக வெகுமானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மற்றவர்களின் ஆலோசனை பெறுவதற்கு பதிலாக, நீங்களே காரியத்தை செய்து முடிக்க விரும்புவீர்கள். பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும் செயல்பட வேண்டும்.
துலாம்: தோற்றம் மற்றும் அழகின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். அழகை மேம்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உங்களது அழகையும் தோற்றத்தையும் மேம்படுத்த, உங்களுக்கு ஏற்ற ஆடைகளை வாங்க கடைகளுக்கு செல்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: உற்சாகம் தரக்கூடிய எதுவும் இன்று நடக்கும் சாத்தியம் இல்லை. எனினும், வாழ்க்கையின் சுவாரசியத்தை புரிந்துகொண்டு முன்னேற முயற்சி செய்யவும். உற்சாகமான எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது. நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம்.
தனுசு: இன்று வலிகளும் இல்லை, ஆதாயங்களும் இல்லை. எனவே, பணியில் கவனம் செலுத்தி கடினமாக உழைக்கவும். அதற்கான பலன்கள் சிறந்ததாக இருக்கும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் ஆனந்தமாக நேரம் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: நம்பிக்கை என்பது வெற்றி என்ற கதவை திறக்கும் சாவியாகும். இன்று, உங்கள் நேர்மறையான மனப்பான்மை மற்றும் நடவடிக்கையின் காரணமாக, வெற்றியை நோக்கி ஒரு அடி முன்னேறி செல்வீர்கள். உங்களது சாதனைகளை நீங்கள் மதிப்பீடு செய்து அறிவார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று நண்பரின் திருமணம் தொடர்பான செய்தி அல்லது நீங்கள் புதிய கார் வாங்குவதால் கொண்டாட்டத்திற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. தவிர, இன்றைய நாள் முழுவதும் சுமுகமாகவே இருக்கும். வர்த்தகம் அல்லது தொழில் துறையில் இருப்பவர்கள் இலக்கை நோக்கி ஒரு அடி முன்னேறுவார்கள்.
மீனம்: குழப்பம் நிறைந்த நாளாகவும் நிச்சயமற்ற நாளாகவும் இருக்கும். இதனால் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் பாதிக்கப்பட்டு, பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகளைக் காண்பதில் சிரமம் ஏற்படும். சச்சரவிலிருந்து விலகி இருக்கவும். முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.