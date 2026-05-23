இன்றைய ராசிபலன்: சட்ட வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால் கவனமாக இருப்பது நல்லது!

மே 23ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : May 23, 2026 at 7:12 AM IST

மேஷம்: நெடு நாள்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.

மிதுனம்: உணர்வுரீதியாக நீங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். அதனால் உங்களுக்கு, நல்லவர்களை அடையாளம் காண முடியாமல் போகும்.

கடகம்: வளமான எதிர்காலத்திற்கான உங்கள் திட்டம் பலனளிக்க தொடங்கும். நீண்ட காலமாக சிந்தித்து வரும் திட்டங்கள் இன்று எளிதாகும். நீங்கள் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். இன்று அனுகூலமான நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை கையில் எடுத்து, பணிகளை சிறந்த வகையில் செய்து முடிப்பீர்கள். உறவுகளை பராமரிப்பதில் தடங்கல்கள் வந்தாலும், அனைத்தும் சுமூகமாக தீர்க்கப்பட்டு விடும்.

கன்னி: குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்துகொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சுத்திறன் காரணமாக, சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்படும். உங்களது பொறுமையான நடைமுறை, வாழ்க்கையை எளிதாக்கி, பல பாடங்களை கற்றுத் தரும்.

துலாம்: இன்று அனைத்து வகையான உணவுகளையும் சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த பணியை, மேற்கொள்வீர்கள். ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும். கடவுளை மனதில் நினைத்து, சரியான தேர்வை எளிதாக மேற்கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: மகிழ்ச்சியையும் குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால், அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.

தனுசு: பணியில் உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். ஆனால் மாலைப் பொழுதில், சிறிது ஓய்வு எடுத்து மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மகரம்: சட்ட வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால், அதை தீர்க்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளலாம். நீங்கள் புரோக்கர் அல்லது ஒப்பந்தக்காரராக இருந்தால், நிதி இழப்பு அதிகம் ஏற்படும். எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.

கும்பம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகள் அல்லது சுற்றுலா செல்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

மீனம்: பிறரின் தேவைகளையும் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப் படுத்துவீர்கள்.

