ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மென்மையான பேச்சால் பிறரை ஈர்ப்பார்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூன் 23ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : June 23, 2026 at 7:11 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் இன்று தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். பணியில் மூத்தவர்களுடன் உங்கள் அறிவுத்திறனை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் தேவையும் உள்ளது.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் திறன் அதிகம் இருக்கும். நீங்கள் பணி செய்யுமிடத்தில் கடுமையாக உழைப்பதோடு, புதுமைகளை செயல்படுத்துவதில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்களது மென்மையான பேச்சின் மூலம் பிறரை ஈர்ப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். அவர்கள் மீது ஈடுபாடு காட்டுவதன் மூலம், நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: உங்கள் காதல் துணையுடன் கடைகளுக்குச் சென்று, அவர்களுக்கு பிடித்ததை வாங்கி கொடுப்பீர்கள். உங்களது முயற்சியை கண்டு உங்கள் காதல் துணையும், அதைவிட பத்து மடங்கு அதிகமாக உங்களுக்கு அன்பையும் பரிசையும் வழங்குவார்கள்.
சிம்மம்: கடின உழைப்பு தேவைப்படாத விஷயங்களில் கூட, நீங்கள் அதிக முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கும். உங்கள் முயற்சியின் மூலம் திறமையாக செயல்பட்டு வெற்றி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
கன்னி: சுற்றியுள்ளவர்கள் உங்களைப் பார்த்து வியந்து ஊக்கம் பெறுவார்கள். காதல் வாழ்க்கையில் ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. இன்று குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவழிப்பீர்கள். குடும்ப பொறுப்புகளின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தவும்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளல்ல. அது குறித்து நீங்கள் மனம் வருத்தம் அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. சிறு மன அழுத்தங்கள் இருந்தாலும், மாலையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது உறுதி. உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையுடன் முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கை என்பது ஒரு சிறந்த ஆசிரியர். அதை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள். மன்னிப்பது கடவுள் இயல்பு என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். அதனால் நீங்கள் தவறு செய்தாலும் அது குறித்து கவலை கொள்ள வேண்டாம்.
தனுசு: குடும்பத்தினருக்கும் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுக்கும் இன்று முன்னுரிமை அளிப்பீர்கள். அவர்களுடன் மேற்கொள்ளும் உரையாடல் மற்றும் கருத்து பரிமாற்றங்கள் மூலம் உறவு பலப்படும். மாலையில், நண்பர்கள் வருகையினால் குதூகலம் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை இன்று கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். கடந்த வருடங்களில் இல்லாத அளவிற்கு, குடும்பத்தினரிடம் உங்கள் உணர்வுகளை அதிகம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்களது நிபந்தனையற்ற அன்பு பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தை உங்களுக்காக செலவிட விரும்பினாலும் அது தேவையான அமைதியையும் நிம்மதியையும் கொடுக்காது. விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளின் காரணமாக மன வருத்தம் ஏற்படும். கடவுளை வணங்கினால் சக்தி கிடைக்கும்.
மீனம்: யாராலும் வீழ்த்த இயலாத நபராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் பலவகையான பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளும் திறனைப் பெற்று இருப்பீர்கள். உங்களது செயல்திறனை பார்த்து மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்கள். பெண்களுக்கு லாபகரமான நாளாக இருக்கும்.