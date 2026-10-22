சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று சிரமங்களை திறமையாக கையாள்வார்கள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 22ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 22, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: இன்று புரிந்துகொள்ள முடியாத அற்புதமான சம்பவங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளன. அவை உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம். நீங்கள் எதிர்பாராத சம்பவமாக இருந்தாலும் நன்மை பயப்பதாகவே இருக்கும்.
ரிஷபம்: உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஏமாற்றம் மற்றும் எரிச்சலின் காரணமாக, பல விஷயங்களில் தேவையில்லாத உரிமையுணர்வுடன் நடந்து கொள்ள நேரிடும். ஊழியர்களை பாதுகாக்கும் உங்கள் அணுகுமுறை யாருக்கும் உகந்ததாக இருக்காது.
மிதுனம்: குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்லும் ஆசை இன்று அதிகமாகும். அதனால் சுற்றுலா பயணத்தை திட்டமிடுவீர்கள். இது பயணத்திற்கு உகந்த நேரம். எனினும் அது பட்ஜெட்டுக்குள் அடங்கும் வகையில் இருக்கும்.
கடகம்: அனைத்தையும் விட வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட வேலையை மிகுந்த விவேகத்துடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் விரைவில் நிறைவேற்றுவீர்கள். வேலை செய்வதற்கான ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: சிரமங்கள் மற்றும் தடைகளை திறமையோடு கையாள்வதோடு, எப்படியாவது வெற்றியடைவதே உங்கள் திட்டவட்டமான இலக்காக இருக்கும். தொழிலிலோ அல்லது வியாபாரத்திலோ கடுமையான சவாலை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
கன்னி: வாழ்க்கையில் திருப்புமுனை அவசியமானது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வது நல்லது. இன்று எதைச் செய்தாலும் அதை சிறப்பாகவே செய்வீர்கள். ஆன்மிகத்திற்காக அதிக நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு உண்டு.
துலாம்: புதிய விஷயங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள இன்று முயல்வீர்கள். உற்சாகம் மற்றும் நேர்மறையான உணர்வு நிறைந்த நாள் இது. நண்பர்களுடன் உரையாடுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களுடைய விருப்பங்களை அழுத்தமாக, மோதல் போக்குடன் சொல்லவேண்டியிருக்கலாம். பெரிய அளவிலான திட்டங்களில் பிரச்சினை ஏற்படாமல் கவனமாக இருக்கவேண்டும் என்ற தெளிவு அவசியம்.
தனுசு: பணியில் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம், குறிப்பாக ஊதிய உயர்வோ, பதவி உயர்வோ கிடைக்கலாம். அக்கவுண்டண்ட்டுகளுக்கு நல்ல நாள். கடை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இன்று வியாபாரம் சிறப்பாக நடைபெறும்.
மகரம்: நீங்கள் தீவிரமான காதல் உள்ளம் படைத்தவர். உங்கள் அன்புக்குரியவரை சொர்க்கத்திற்கே அழைத்துச் செல்வீர்கள். இருந்தாலும், கற்பனை உலகத்திலேயே வாழ்வது நல்லதல்ல. ஏனெனில் எல்லா இடங்களிலும் உங்களை சிக்கல்கள் பின்தொடர்கின்றன.
கும்பம்: சில சமயங்களில், நீங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிய அதீத விருப்பம் கொண்டிருப்பீர்கள். இன்றும் அதுபோன்ற ஒரு நாளே. நீங்கள் ஒரு தகுதிவாய்ந்த எதிரி என்பதையும் நிரூபிப்பீர்கள். குறிப்பாக கடுமையான சூழலில் உங்கள் வலிமையை நீங்கள் நிரூபிப்பீர்கள்.
மீனம்: பணத்தின் முக்கியத்துவம் தற்போது உங்களுக்குப் புரியும். இன்று முழுவதுமே, அதைப் பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். குடும்பத்தைப் பற்றியக் கவலை அதிகரிக்கும். அதேபோல் குடும்பத்தினரும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இணக்கமாக செயல்படுவார்கள்.