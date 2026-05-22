இன்றைய ராசிபலன்: வெற்றி வாய்ப்பை பெறப்போகும் ராசிக்காரர் யார்?
மே 22ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 22, 2026 at 7:10 AM IST
மேஷம்: தனிப்பட்ட செயல்திறன் காரணமாக, முக்கியமான பரிவர்த்தனையை ஏற்படுத்துவீர்கள். உங்களது பேச்சுத்திறன் அனைவரையும் கவரும். நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும். மனதில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும், செய்யும் பணியின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். பின்னர் உங்கள் நண்பர்களுடன் வெளியில் சென்று மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும். பணம் அதிகம் செலவழிக்க வேண்டும் என்பதால் சமாளிக்க முடியாமல் திணறுவீர்கள். இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம்.
கடகம்: நிதி நிலைமையை புத்திசாலித்தனத்துடன் சமாளிப்பீர்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் இரண்டிலும், முன்னேற்றமும் வெற்றியும் ஏற்படும். பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும். ஆர்வமான விஷயங்களில் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: விற்பனை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறை தொடர்பான பணியில் இருப்பவர்கள், மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். எனினும், பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்த 2-3 நாட்களில், உங்களது திறமையை நிரூபிப்பீர்கள்.
கன்னி: உங்களுக்கென்று நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும். தனிப்பட்ட அல்லது சமூக அளவிலான சந்திப்புகளில் நீங்கள் கலந்து கொள்வது உற்சாகத்தை கொடுக்கும்.
துலாம்: குடும்ப விவகாரங்களின் மீது இன்று கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டிற்கான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
தனுசு: இன்று, நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு, அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்க தாமதமாகலாம். ஆனால் கிடைக்காமல் போகாது. எனவே ஏமாற்றமடைய வேண்டாம். பொறுமையாக காத்திருக்கவும்.
மகரம்: உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படலாம். நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படாமல் இருந்தால், பாதிப்பு ஏற்படும். உங்களது பலவீனத்தை முகத்தில் காட்ட வேண்டாம். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால், அது உங்கள் வெற்றிப் பாதையில் தடையாக இருக்கும்.
கும்பம்: நீங்கள் புத்துணர்வுடன் செயல்படுவீர்கள். உங்களது திறமையான செயல்பாட்டின் காரணமாக, அனைத்து பிரச்சினைகளும் காணாமல் போகும். கருணை மற்றும் கடின உழைப்பின் காரணமாக, அனைவர் மனதையும் வெல்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். எதிர்பாராத வகையில் ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.