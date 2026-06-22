கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காதலில் சில ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஜூன் 22ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : June 22, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 8:05 AM IST
மேஷம்: சந்தோஷமான செய்தியின் மூலம் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். இந்த செய்தி தனிப்பட்ட வகையிலோ அல்லது தொழில்ரீதியானதாகவோ இருக்கலாம். உங்கள் திறனுக்கு ஏற்ற வகையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று சிறந்த முறையில் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். இன்று நிபுணர் தன்மையுடன் செயல்பட்டு, உங்களுடைய பணிகளை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
மிதுனம்: தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். உங்கள் குழந்தைகளிடம் நீங்கள் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்க முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் உள்ள நீண்டகால சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்க்க அவ்வாறு செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் உங்கள் தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.
சிம்மம்: அனைத்தும் தங்கத்தட்டில் வைத்து கொடுக்கப்படாது. இன்று எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக்கொண்டு, பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது. உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் இல்லாமல் இருக்கும்.
கன்னி: உங்க அறிவாற்றலும் அனுசரித்து செயல்படும் திறனும் அனைவரையும் கவரும். காதல் வாழ்க்கையில் ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவழிப்பீர்கள். எனினும், குடும்பத்தினர் மீது அதிக கவனம் செலுத்தவும்.
துலாம்: இன்று, உங்களுக்கு ஆதாயமான நாளாக இருக்காது. குறிப்பாக நேர்காணலில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு குறைவு. நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம். கடுமையாக உழைக்கவும். வருங்காலத்தில் அதற்கான பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். இலக்குகளை அடைய நீங்கள் எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
தனுசு: வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் அதிக நேரம் செலவாகும். உங்களது பொறுமையான குணத்தினால், மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும் கருத்துக்களையும் கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: வாழ்க்கைத்துணையை தேடுபவராக இருந்தால், உங்கள் கனவில் வரும் நபரை நேரில் காணும் வாய்ப்பு உண்டு. காதல் துணையுடன் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். நிபந்தனையற்ற அன்பினால் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கும்பம்: இன்று குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது பொறுப்புகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர், உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
மீனம்: உங்களுக்கு பிறருடைய ஆதரவு இன்று அதிகம் தேவைப்படும். அந்த ஆதரவை கொடுக்கும் நபர் இன்று உங்களோடு இருப்பார். இன்று விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக நடைபெறும் என்பதால், மனம் தளர வேண்டாம்.