தனுசு ராசிக்காரர்கள் உள்ளம் கவர்ந்தவருடன் நாளை செலவழிப்பார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படின்னு தெரிஞ்சுகோங்க!
அக்டோபர் 21ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 21, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: எதிர்காலம் குறித்து முடிவெடுக்கும்போது, பொது அறிவுடன் சிந்தித்து செயலாற்றுவது நன்மையைத் தரும். உங்கள் பொது அறிவின் அடிப்படையிலேயே இறுதி முடிவை எடுங்கள்.
ரிஷபம்: இன்று பிற்பகலில் நண்பர்களுடன் வணிக விவாதங்களை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பிருக்கிறது. மாலையில், உங்கள் மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து சிறப்பான கவனிப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது.
மிதுனம்: பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது கடுமையான பணியாக இருந்தாலும் கூட, உங்களால் அதை செய்து முடிக்க முடியும். அதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டாலும் நம்பிக்கை இழக்கவேண்டாம். இதனால் உங்களைச் சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களையும், சுற்றியுள்ளவர்களையும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும்.
கடகம்: இன்றைய தினம், நீங்கள் கடுமையாக நடந்து கொள்ள நேரிடலாம். பிற்பகலில் உங்கள் தொழில் கூட்டாளிகளுடன் நேரத்தை செலவிட நேரலாம். உங்கள் அதிகாரத்தை கட்டுப்பாட்டுடன் பயன்படுத்தினால் முக்கியமான ஒரு ஒப்பந்தத்தை முடிக்க முடியும்.
சிம்மம்: இன்று உங்கள் கொள்கைகளில் சமரசம் செய்ய வேண்டாம். அதன் விளைவாக உங்களுக்கு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படும். ஆனால் இணக்கமான அணுகுமுறையை கைவிட வேண்டாம்.
கன்னி: இன்று ஏற்படும் சில சிக்கல்களால் நீங்கள் எரிச்சலடையக்கூடும். உங்களுடைய ஆளுமையை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு படிப்பை நீங்கள் தொடர்வதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன.
துலாம்: இன்று உங்கள் மனதில் பழைய நினைவுகள் அலைமோதும். கடந்த காலத்தின் நல்ல நினைவுகளை நினைவில் வைக்க விரும்புவீர்கள். இன்றைய மற்றும் எதிர்கால மகிழ்ச்சியை கருத்தில் வைத்து சிந்திப்பது நன்மை பயக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு பல எதிர்பாராத ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. பல மர்மங்களை சுலபமாக அவிழ்க்கும் சந்தர்ப்பங்கள் வாய்க்கும். தொழில் ரீதியான கூட்டங்கள் மற்றும் வர்த்த பேச்சுவார்த்தைகளில் இறுதி முடிவு உங்களுடையதாகவே இருக்கும்.
தனுசு: காதல் வாழ்க்கைக்கு உகந்த நாள். உங்கள் உள்ளம் கவர்ந்தவருடன் முழு நாளையும் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்று கனவுக் கோட்டைகளை கட்டலாம். நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களும் இணைந்து ஷாப்பிங் செய்து பொழுதை இனிமையாக கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று நீங்கள் அமைதியாக அமர்ந்து, கடந்த காலத்தில் செய்த தவறுகளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் அணியின் உறுப்பினராக செயல்பட்டு வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றுவீர்கள்.
கும்பம்: உங்களுக்கு சாதகமான நல்ல நாள் இது. தத்துவங்கள், மதிப்புகள், அரசியல் என பல கருத்துக்களைப் பற்றி பேசலாம். இன்றிரவு, நீங்கள் ஹோட்டல், பீச் என வெளியில் ஜாலியாக சுற்றலாம்.
மீனம்: காதல் உறவுகளில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனை நாளாக இந்த நாள் இருக்கலாம். வீட்டிலும், அலுவலகத்தைப் போன்றே கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். கடின உழைப்புக்கு நிகர் வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள்.