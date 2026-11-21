விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு முதலீடு செய்ய நல்ல நாள் இது! - உங்க ராசிக்கு நாள் எப்படி?
நவம்பர் 21ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 21, 2026 at 7:03 AM IST
மேஷம்: இன்று நாள் முழுக்க நீங்கள் செய்யவேண்டிய வேலைப்பட்டியல் நீண்டிருக்கும். திட்டமிடல், கூட்டங்கள் என பல்வேறு முக்கிய வேலைகள் குவிந்திருக்கும். மற்றவர்களிடமிருந்து போதிய உள்ளீடுகள் கிடைக்காததால் சோர்வும், மன உளைச்சலும் ஏற்படலாம்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் செய்யும் வேலைகளை சிறப்பாக செய்வீர்கள். உங்களுக்கு வழங்கப்படும் பொறுப்புகளை திறமையுடன் கையாண்டு நல்ல பேர் வாங்குவீர்கள். இன்று ஒரு போட்டியில் பங்கேற்றால், மற்றவர்களை விட ஓரடி முன்னதாக செல்வீர்கள்.
மிதுனம்: மற்றவர்களின் செயல்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல் உங்கள் சொந்தக் காலில் நிற்பதில் கவனம் செலுத்தவும். சில்லறை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு லாபத்தையும், விறுவிறுப்பான வர்த்தகத்தையும் பார்ப்பார்கள்.
கடகம்: கோபத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில், அது அருகில் இருப்பவர்களை காயப்படுத்தும். எழுத்தாளர்கள், உயர் தரமான படைப்பை படைக்கலாம். கலைஞர்களுக்கு உகந்த நாள் இன்று. புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள ஏற்ற நேரம் இது.
சிம்மம்: நீங்கள் இன்று கடினமாக, புத்திசாலித்தனமாக உழைப்பீர்கள். வெற்றிபெற வேண்டும் என விரும்பினால். கடின உழைப்புக்கு மாற்று இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். மேலும், கடின உழைப்பு எப்போதும் வட்டியுடன் சேர்த்து பலனளிக்கும்.
கன்னி: உங்கள் காதல் துணை இன்று ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுப்பதோடு, ஒரு கோரிக்கையையும் முன்வைப்பார். தொழிலில் நல்ல செய்திகள் வருவதற்கான வாய்ப்புண்டு. எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களைத் திட்டவும்.
துலாம்: உங்கள் உயர்வான குணம் மற்றும் இளகிய மனதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள பலர் முயற்சிப்பார்கள். சிறிய பிரச்சினைகள் பெரிதாக வளர்ந்து, உங்கள் இயல்பை மாற்றி, கோபத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். மனதை நிலையாக வைத்துக் கொண்டால், இழந்த நிம்மதியை மீண்டும் பெறலாம்.
விருச்சிகம்: நீண்ட கால முதலீடுகளிலும் ரியல் எஸ்டேட்களிலும் முதலீடு செய்ய நல்ல நாள் இன்று. இது நீண்டகால நன்மைகளையும் லாபங்களையும் கொடுக்கும். உட்கார்ந்து, ஓய்வெடுக்கவும், வாழ்க்கையில் இதுவரை தவறவிட்ட மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க ஏற்ற நேரம் இது.
தனுசு: மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கைமுறையின் பாதகமான விளைவுகளை சந்தித்திருக்கிறீர்கள். இருப்பினும், ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்துகொண்டதால் நிலைமை மாறலாம். மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை சிறப்பாக பராமரிக்கவும்.
மகரம்: உணர்வுபூர்வமான மற்றும் அதீத உரிமை உணர்வை வெளிப்படுத்த வேண்டாம். அவை உங்கள் கணிப்பை மேகம் போல் மறைத்து, வெற்றிக்கு தடையாக மாறிவிடும். இன்று, உங்கள் பணிவான நடவடிக்கையும், நல்ல அணுகுமுறையும் பலரின் இதயங்களை வெல்லலாம்.
கும்பம்: ஏதேனும் இலக்கை அமைத்து அதை அடைவதற்காக செயல்படவும். உங்களுடைய கடின உழைப்பு மற்றும் சாதனைகளை பிறர் பாராட்டுவார்கள். நண்பர்களும், குடும்பத்தைப் போன்றே பாசமாக இருப்பார்கள். அவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக சிறிது நேரத்தை செலவிடுங்கள்.
மீனம்: இதயத்திற்கு நெருக்கமாக இருப்பவர்களிடம் மிகவும் நெகிழ்வுடனும், உணர்வுபூர்வமாகவும் இருப்பீர்கள். எனினும், மனதிற்குக் நெருக்கமானவர்களை சற்று கண்காணிப்பது நல்லது. ஏனெனில், அவர்களின் அன்பு உங்கள் கண்களை மறைத்து, தவறுகளை மட்டுப்படுத்தி காண்பிக்கும்.