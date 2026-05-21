துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மே 21ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 21, 2026 at 7:06 AM IST
மேஷம்: ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் முறையான உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை கடைபிடிக்கவும். புதிய உணவுகளை சுவைத்து பார்க்க விரும்புவீர்கள். நெடுநாட்களாக சந்திக்காமல் இருந்த நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களது நெருங்கிய, எதிர்பாலின நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று நீங்கள் காதல் வயப்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள். காதல் உறவுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால், அச்சமின்றி அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். விரைவில் திருமண உறவு கைகூடும்.
மிதுனம்: பலர் உங்களிடம் பலவகையான கோரிக்கைகளை வைக்கக்கூடும். அவை அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதில் சிரமம் இருந்தாலும் நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்களது செயல்திறனையும் ஆற்றலையும் பிறர் பாராட்டுவார்கள்.
கடகம்: இன்று அமைதியாக இருப்பது நல்லது. சூழலுக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொண்டால், உங்கள் பணி எளிதாக முடியும். இன்று மகிழ்ச்சியும் பொழுதுபோக்கும் இருக்கும். சமூகத்துறை தொடர்பான வர்த்தகத்தில் வெற்றி கிடைக்கும்.
சிம்மம்: பலர் உங்களை பாராட்டுவார்கள். இருப்பினும் நீங்கள் திருப்தியடைய மாட்டீர்கள். சில கேள்விகளுக்கான பதில் கிடைக்காமல் கவலை கொள்வீர்கள். தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக உணர்வுபூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப விவகாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் இன்று ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் எண்ணத்தை குடும்பத்தினர் கட்டுப்படுத்துவார்கள். மாலையில் சிறிது நேரத்தை ஓய்வாக கழிக்கலாம். கோயிலுக்கு சென்று வழிபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: நாள் முழுக்க உங்கள் மனநிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இன்று இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. அதனை எதிர்கொள்ள, மனதை தயார்படுத்திக் கொள்ளவும்.
விருச்சிகம்: காதல் உறவு மற்றும் மேலதிகாரியின் மனதை வெல்ல சரியாக நேரம் இது. உங்கள் உணர்ச்சிகளை அவர்களிடம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். திட்டமிட்ட வகையில் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். எனினும், கவனமாக இருக்கவும்.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். உங்களுக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்களை தலைமைப் பண்புடன் வழி நடத்துவீர்கள். அவர்களை ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துவீர்கள். இன்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று எது செய்தாலும், அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே வெற்றி கிடைக்கும். நாளை, உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது என்பதால், இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். நண்பர்கள் உங்களது செயல்திறனையும் ஆளுமைப் பண்பையும் பாராட்டுவார்கள்.
கும்பம்: உங்களது சிறந்த திட்டமிடம் காரணமாக போட்டியாளர்களுக்கு சவாலாக இருப்பீர்கள். சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
மீனம்: உங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் இன்று வெளிப்படும். உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். அறிவார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். எனினும் உங்கள் பொறுப்புகளை விட்டு விலக வேண்டாம்.