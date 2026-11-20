துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?
நவம்பர் 20ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 20, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: இன்று மிகவும் ஆரோக்கியமாக உணர்வீர்கள். மனதில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். தோட்ட வேலை, செடிகள் நடுவது, சுற்றுப்புறத்தை சுத்தப்படுத்துதல் போன்ற பணிகளில் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த உலகத்தை வாழ்வதற்கான ஒரு சிறந்த இடமாக வீட்டை மாற்ற விரும்பினால் இதைச் செய்யுங்கள்.
ரிஷபம்: உங்கள் ஆதுரமான வார்த்தைகளால் வியாபார ஒப்பந்தங்கள் எளிதில் முடிவடையும். காலையில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கத் தொடங்கும் நீங்கள், நாளின் இறுதியில் சோர்வாக உணரலாம். உணர்வுப்பூர்வமாக செயல்படுவதை தவிர்த்தால், எதிர்வரும் நாட்களில் பல மோதல்களை தவிர்க்கலாம்.
மிதுனம்: நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவீர்கள். சில நாட்களுக்கு முன்னரே திட்டமிட்ட பயணமாகக்கூட இருக்கலாம். வேடிக்கை, கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு நிறைந்த நாள் இது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கடகம்: நிலுவையிலுள்ள பணிகளை செய்து முடிப்பதற்கு அதிகம் உழைக்க வேண்டும். சொந்த வாழ்க்கையைவிட தொழில் வாழ்க்கைக்கே முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். மாலையில் காதல் துணையோடு மகிழ்ச்சியான தருணங்களைக் அனுபவிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: வர்த்தகர்களும், தொழிலதிபர்களும் இன்று அதிக சவால்களையும், போட்டியையும் சந்திக்க நேரிடும். நிதி இழப்புகள் ஏற்படலாம். முதலீடுகள் செய்யவோ, வணிகத்தை மாற்றவோ இன்று உகந்த நாள் அல்ல. பிறருடன் சூடான விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
கன்னி: பேச்சாற்றலும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையும் உங்களுடைய சிறந்த ஆயுதங்கள். நீங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்பவர் என்றாலும், அழுத்தமோ அல்லது கஷ்டமோ இல்லாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும்.
துலாம்: மிகவும் செல்வாக்கு கொண்ட நண்பர் ஒருவரால் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். எந்த தடையுமின்றி ஒரு புதிய கூட்டு வணிகத்தை உங்களால் தொடங்க முடியும். உங்கள் செயல்திறனும் கடின உழைப்பும் பாராட்டப்படும்.
விருச்சிகம்: இன்று உங்கள் முதலாளி உங்களை பாராட்டுவார். அதற்கு உங்கள் சகாக்களும் இணக்கமாக இல்லாமல், அரை மனதுடன் ஆதரவு அளிப்பார்கள். நேர்காணல்கள் மற்றும் இறுதி தேர்வுகளில் வெற்றியடைய தாமதமாகலாம்.
தனுசு: அநீதி மற்றும் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக போராட சரியான காரணம் உங்களிடம் இருக்கும். இன்றைய நாள் உங்கள் விருப்பப்படி பிரகாசமாக இருக்கும். நீங்கள் களத்தில் நின்று பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளலாம்.
மகரம்: கடின உழைப்பும், தீட்டிய திட்டங்களும் வீணாகிவிடுமோ என்ற அச்சம் எழலாம். மற்றவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருப்பீர்கள். சில நேரங்களில் அது சூடான விவாதங்களாகவும் மாறலாம். இந்த கொந்தளிப்பான சூழ்நிலையில் நீங்கள் நிச்சயம் வெல்வீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்கால திட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவீர்கள். உங்கள் கனவுகளை நனவாக்க நிதர்சனத்தில் வாழ வேண்டும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கும் நற்பெயரை அதிகரிக்கும்.
மீனம்: நிதி திட்டமிடலுக்காக நேரம் செலவிடுவீர்கள். திடீரென்று பண இழப்பு ஏற்படலாம். குடும்பத்தினரில் ஒருவர் திடீரென நோய்வாய்ப்படுவதால் கவலை ஏற்படலாம். இருப்பினும், இந்த நிலை விரைவில் மாறிவிடும்.