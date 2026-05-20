இவர்களுக்கு இன்று குதூகலமான நாள்! உங்க ராசிக்கு எப்படி?

மே 20ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : May 20, 2026 at 7:09 AM IST

மேஷம்: அழகான, கவர்ச்சிகரமான பொருட்கள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும். அது தொடர்பான வர்த்தகத்தை தொடங்கவும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. எனினும், மற்றவர்களின் யோசனைகளையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்படவும்.

ரிஷபம்: உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் இருக்கக்கூடும். எனினும், உங்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் உங்களுடன் நேரம் செலவழிப்பார்கள். மற்ற அனைத்து விஷயங்களையும் மறந்துவிட்டு, மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.

மிதுனம்: இன்று, குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது நேர்மறையான எண்ணங்களால் வெற்றிகளை அடைவீர்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான வேலைகளை செய்வீர்கள். இன்று வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும், அதற்கு பலன் கிடைக்கும்.

கடகம்: பதற்றமும் எரிச்சலான மனநிலையும் இருக்கக்கூடும். எந்த சூழ்நிலையிலும் நிதானத்தை இழக்காமல் அமைதியாக செயல்படுங்கள். அதனால் வெற்றி கிடைக்கும். கோபம் இருந்தால் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பது கடினமாகும்.

சிம்மம்: தன்னம்பிக்கை உணர்வு இன்று அதிகமாக இருக்கும். வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் உறுதியான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பிரச்சினைகளை சமாளித்து வெற்றியடைவீர்கள்.

கன்னி: இன்று நீங்கள் விடுப்பு எடுத்து, உங்களை நீங்களே ஆராயுங்கள். பணியிடத்தில் சில கசப்பான உணர்வுகள் ஏற்படக்கூடும். அதனால் எச்சரிக்கையாக இருந்து, பிரச்சினைகளை தவிர்க்கவும். புதிய காதல் ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டு.

துலாம்: சிறு பிரச்சினைகள் குறித்து சிந்தித்து, மன அழுத்தம் கொள்ளவேண்டாம். மன அமைதிக்கு யோகா அல்லது தியான பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள். பணியிடத்தில் நெருக்குதல் ஏற்படலாம். எனவே, சாதக பாதகங்களை ஆராய்ந்து கவனமாக முடிவுகளை எடுக்கவும்.

விருச்சிகம்: பொறுப்புகள் மற்றும் கடமைகள் அதிகமாக இருப்பதால் வேலையில் மூழ்கிப் போவீர்கள். எனினும், மாலையில் நண்பர்களுடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழித்து, மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

தனுசு: இன்று, சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. காதல் உணர்வு காரணமாக இளமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உணர்வீர்கள். ஆனால், உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.

மகரம்: அதிக வேலைப்பளுவால் மிகவும் சோர்வாக உணர்வீர்கள். வர்த்தக துறையில் போட்டி மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். போட்டியாளர்கள் உங்கள் வர்த்தகத்தையும் புகழையும் கெடுக்க காத்திருக்கின்றனர். ஆனால் அவை உங்களை பாதிக்காது.

கும்பம்: மாணவர்கள் இன்று சிறந்து விளங்குவார்கள். நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு ஊக்கம் அளிப்பவராக இருப்பீர்கள். எனினும், அதனால் கர்வம் கொள்ளாமல் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களிடம் பழகும் போது மனிதாபிமானத்துடன் பழக வேண்டும்.

மீனம்: கடுமையாக உழைப்பவர்கள் இன்று சிறந்து விளங்குவார்கள். பணியிலும் வர்த்தகத்திலும் புதிய விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். வெற்றி நிச்சயம் என்றாலும் தொடர்ந்து கடுமையாக உழைக்க வேண்டும்.

