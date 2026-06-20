விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவரின் அன்பையும் பெறுவார்கள் - உங்கள் நாள் எப்படி இருக்கும்?
ஜூன் 20ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : June 20, 2026 at 7:21 AM IST
மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகள் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கவும். நெடுநாள்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்து விடுவீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு இன்று ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளவுள்ள பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: இன்று உணர்வுரீதியாக நீங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடும். உங்களது மூளை சொல்வதை கேட்காமல், உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள். அதனால் உங்களுக்கு, நல்லவர்களை அடையாளம் காணமுடியாமல் போகும்.
கடகம்: ஊக்கத்துடன் வருங்காலத்திற்கான திட்டங்களை மேற்கொள்வீர்கள். இதன்மூலம் நேரத்தையும் சேமிப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும், சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். எதை செய்தாலும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வீர்கள். உறவு நிலைகளில் சிறிய பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், அதனை எளிதாக தீர்த்து விடலாம்.
கன்னி: குடும்ப விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை இன்று உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சுவையான உணவுகளை சுவைக்க ஆர்வம் இருக்கும். உங்களுக்குப் பிடித்த பணியை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும். எனினும் பிரார்த்தித்தால் சரியான தேர்வை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம்.
விருச்சிகம்: மகிழ்ச்சியையும் குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைத்து மக்களின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால், அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியில் உள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியில் மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால் மாலைப் பொழுதில், சிறிது ஓய்வு எடுக்கும் வகையில் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம் வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால், அதை தீர்க்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் புரோக்கர் அல்லது ஒப்பந்ததாரராக இருந்தால், நிதி இழப்பு அதிகம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகள் அல்லது சுற்றுலா செல்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் பிறரின் தேவையையும் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்தி படுத்துவீர்கள்.