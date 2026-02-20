ETV Bharat / spiritual

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காதல் துணையிடமிருந்து ஆச்சர்யம் காத்திருக்கு - உங்க ராசிக்கு எப்படி?

பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026

மேஷம்: இன்று நாள் முழுக்க நீங்கள் செய்யவேண்டிய வேலைப் பட்டியல் நீண்டுகொண்டே இருக்கும். மற்றவர்களிடமிருந்து போதிய உள்ளீடுகள் கிடைக்காததால் சோர்வும், மன உளைச்சலும் ஏற்படலாம். எனினும் வேலைகள் முடிவுக்கு வரும்போது அவை சரியாகும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினம் அனைத்து விஷயங்களையும் சிறப்பாக செய்வீர்கள். உங்களுக்கு வழங்கப்படும் பொறுப்புகளை திறமையுடன் கையாண்டு நல்ல பேர் வாங்குவீர்கள். இன்று ஒரு போட்டியில் பங்கேற்றால், மற்றவர்களை விட ஓரடி முன்னதாக செல்வீர்கள்.

மிதுனம்: மற்றவர்களின் செயல்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல் உங்கள் சொந்தக் காலில் நிற்பதில் கவனம் கொள்ள வேண்டும். சில்லறை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு லாபத்தையும், விறுவிறுப்பான வர்த்தகத்தையும் பார்ப்பார்கள்.

கடகம்: கோபத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில், அது உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களை காயப்படுத்தும். எழுத்தாளர்கள், உயர்தரமான படைப்பை படைக்கலாம். கலைஞர்களுக்கு உகந்த நாள் இன்று.

சிம்மம்: இன்று நீங்கள் கடினமாக, புத்திசாலித்தனமாக உழைப்பீர்கள். வெற்றிபெற வேண்டும் என விரும்பினால் வியர்வை சிந்துவதில் தவறேதும் இல்லை. மேலும், கடின உழைப்பு எப்போதும் வட்டியுடன் சேர்த்து பலனளிக்கும்.

கன்னி: உங்கள் காதல் துணை உங்களுக்கு இன்று ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுப்பதோடு, ஒரு கோரிக்கையையும் முன்வைப்பார். தொழிலில் நல்ல செய்திகள் வருவதற்கான வாய்ப்புண்டு. நீங்கள் செய்த பழைய தவறுகளை மீண்டும் செய்யாமல் தவிர்க்கலாம். எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களைத் திட்டவும்.

துலாம்: உங்கள் உயர்வான குணம் மற்றும் இளகிய மனதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொள்ள பலர் முயற்சிப்பார்கள். சிறிய பிரச்சினைகள் பெரிதாக வளர்ந்து, உங்கள் இயல்பை மாற்றி, கோபத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். உங்கள் மனதை நிலையாக வைத்துக் கொண்டால், இழந்த நிம்மதியை மீண்டும் பெறலாம்.

விருச்சிகம்: நீண்ட கால மற்றும் ரியல் எஸ்டேட்களிலும் முதலீடு செய்ய இன்று நல்ல நாள். இது நீண்டகால நன்மைகளையும் லாபங்களையும் கொடுக்கும். திறந்த மனதுடன் உங்களை நோக்கி வரும் வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் வரவேற்கவும்.

தனுசு: மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கைமுறையின் பாதகமான விளைவுகளை நீங்கள் சந்தித்திருக்கிறீர்கள். மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை சிறப்பாக பராமரிக்கவும். நல்ல செய்தி அல்லது வேலை உயர்வுடன் சம்பள உயர்வு போன்றவற்றுடன் இந்த மாற்றம் தொடங்கும்.

மகரம்: அதீத உணர்வை வெளிப்படுத்த வேண்டாம். அவை உங்கள் வெற்றிக்கு தடையாக மாறிவிடலாம். இன்று, உங்கள் இயல்பான பணிவான நடவடிக்கையும், நல்ல அணுகுமுறையும் பலரின் இதயங்களை வெல்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்.

கும்பம்: ஏதேனும் இலக்கை அமைத்து, அதை அடைவதற்காக செயல்படவும். உங்களுடைய கடின உழைப்பு மற்றும் சாதனைகளை பிறர் பாராட்டுவார்கள். உங்கள் நண்பர்களும், குடும்பத்தைப் போன்றே பாசமாக இருப்பார்கள்.

மீனம்: மனதிற்குக் நெருக்கமானவர்களை சற்று கண்காணிப்பது நல்லது. ஏனெனில், அவர்களின் அன்பு உங்கள் கண்களை மறைத்து, தவறுகளை மட்டுப்படுத்தி காண்பிக்கும். அல்லது நீங்கள் அவற்றை மன்னித்து மறந்துவிடுவீர்கள்.

