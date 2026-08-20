விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று காதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : August 20, 2026 at 7:09 AM IST
மேஷம்: அமானுஷ்யமான விஷயங்களில் மனதை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அது தொடர்பான புத்தகங்களை படித்து, அது பற்றி விரிவாக பேசுவீர்கள். இதை நல்ல விஷயங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவது நல்லது.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்புறுத்தல் கொடுத்துவந்த ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். வருங்கால நலனை கருத்தில்கொண்டு அவரை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. அமைதியாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: நெடுநாட்களாக விரும்பிய குடும்பத்தினரின் சந்திப்புக்கு உங்கள் வீட்டில் இன்று ஏற்பாடு செய்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர் மட்டுமல்லாமல், நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் முக்கிய வர்த்தக கூட்டாளிகளையும் அழைத்து விருந்தளிக்கலாம்.
கடகம்: வேடிக்கை, வம்பு பேச்சுக்கள், சிரிப்பு மற்றும் குதூகலம் என மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் வழக்கமான அமைதியான நிலைக்கு திரும்பி, பணியில் கவனம் செலுத்தி நிறைவு செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: பெரிய நிறுவனங்களில் பணி செய்பவர்கள் மேலதிகாரியின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். இல்லத்தரசிகளுக்கு, தினசரி பணிகளை தவிர, வேறுவிதமான வேலைகளையும் சமாளிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும்.
கன்னி: இன்று நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள். தேர்வு நெருங்குவதால் மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
துலாம்: உறுதியான மனநிலையுடன் கடுமையான முடிவுகள் எடுக்கும் உங்கள் இயல்பின் காரணமாக, சிறந்த வகையில் பலனடைவீர்கள். உயரதிகாரிகள் உங்களது திறமை மற்றும் செயலாற்றலை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். அவர்கள் பதவி உயர்வு தர வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம்: இன்று காதல் மீது ஆர்வம்கொண்டு அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். இதில் தவறு ஏதும் இல்லை. உங்களது வரம்பை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் சிக்கிக் கொண்டதைப் போன்ற உணர்வு இருக்கக்கூடும். ஒரே விதமான பணிகளினால் உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கும். நீங்கள் குதூகலிக்கும் வகையிலான விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. அதனால் பொறுமையாக இருக்கவும்.
மகரம்: உங்களது அபரிதமான பேச்சாற்றல் காரணமாக உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை உங்கள் வசம் கொண்டு வருவீர்கள். எனினும் இந்த திறமையை மேலும் வளர்த்துக் கொள்வது நல்லது. பிரச்சினைகளின் ஆணி வேர் வரை சென்று ஆராய்ந்து, அதற்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் புதை மணலில் சிக்கிக் கொண்டதைப் போல உணர்வீர்கள். எனினும், எவரின் ஆதரவுமின்றி இதிலிருந்து மீண்டு விடுவீர்கள். உங்களுடைய இந்த உறுதியான மனப்பான்மை, உங்களை காப்பாற்றி கரை சேர்க்கும்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டால் அதில் ஆச்சரியப்பட ஒன்றுமில்லை. தினசரி பணியிலிருந்து சிறந்து விலகி, புத்துணர்ச்சி பெற இது மிகவும் தேவையான விஷயமாகும்.