தனுசு ராசிக்காரர்கள் இன்று கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகுங்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூலை 1ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 1, 2026 at 7:10 AM IST
மேஷம்: உங்களுடைய உற்சாகத்தை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து திட்டமிட்டுக்கொண்டே இருக்காமல் செயலில் இறங்கவும். நாளில் பிற்பகுதியில் கொண்டாட்டங்கள் காத்திருக்கின்றன.
ரிஷபம்: சக்தி, களிப்பு, உற்சாகம் ஆகிய மூன்று உணர்ச்சிகள் இன்று மனதில் இருக்கும். இதனால் அருகிலிருப்பவர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். களைப்பாக உணர்ந்தால் வேலையிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளவும்.
மிதுனம்: காதல் வாழ்க்கை சில ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. பண விவகாரத்தில் துணிந்து செயல்பட நேரிடும். நிறைய யோசிக்காமல் நம்பிக்கையை காத்து, மன மகிழ்ச்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ளவும்.
கடகம்: உங்கள் அவசர மனோபாவம் வேலையை பாதிக்கும். எதிர்மறை கண்ணோட்டங்களைத் தவிர்த்து நேர்மறை விஷயங்களை மட்டும் கவனிக்கவும். மெல்லிசையில் உங்கள் இதயத்தையும் புத்தியையும் லயிக்கச் செய்யுங்கள்.
சிம்மம்: உங்களுடன் உள்ளவர்களுக்கு நீதி செய்யவேண்டும். ஏற்கனவே எதிர்கொண்ட பிரச்சினைகளுக்கு உரிய சன்மானங்களைப் பெறுவீர்கள். இன்று அமைதியாக இருப்பீர்கள்.
கன்னி: செல்வாக்கான பதவியை இன்று எதிர்பார்க்கலாம். மதியத்தில் நண்பர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினருக்கு பரிசு வாங்குவீர்கள். உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் அல்லது குடும்பத்தினருடன் நீண்டகால இலக்குகளை திட்டமிடுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று எவ்வளவு உண்மை பேசுகிறோமோ அவ்வளவு நல்லது. நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவினர்கள் உங்கள் மனதை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவார்கள். கொண்டாட்டத்திற்கான செய்தி தேடிவரும்.
விருச்சிகம்: பிரச்சினைகளை சரிசெய்வதில் திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வேலையின் மீது மிகுந்த விருப்பம் ஏற்படும். நாளின் பிற்பகுதியில், நிலுவையிலுள்ள பிரச்சினைகளுக்கு நிலையான தீர்வு எட்டப்படும்.
தனுசு: கடும் போட்டியில் கூட நீங்கள் வெற்றிபெறுவீர்கள். அதனால் கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகுங்கள். மாலையில், சமூக சந்திப்புகள் மற்றும் நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை மகிழ்ச்சியாகச் செலவிடுவீர்கள்.
மகரம்: இன்று புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டாம். இருப்பினும், நீங்கள் திட்டப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தால் ஏமாற்றங்களை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருங்கள்.
கும்பம்: இன்று பேசக்கூடாதவற்றை பேசிவிடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. இன்று கடினாமக நடந்துகொண்டால் நாளை அதற்கு வருத்தப்படக்கூடும். அதீதமான முடிவுகள் எடுப்பதற்கு பிறரை வற்புறுத்த வேண்டாம்.
மீனம்: நெருக்கமானவர்கள் மற்றும் விருப்பமானவர்களுக்காக நீங்கள் பணிந்து நடந்து கொள்வீர்கள். முக்கியமான முடிவுகளை சில நாட்களுக்குத் தள்ளிப்போடுவது நல்லது. பிறருடைய இடர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். அது எப்படியும் பயன் தராது.