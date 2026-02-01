தைப்பூச நாளில் ஜாக்பாட் அடிக்க போகும் ராசிக்காரர்கள்!
பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : February 1, 2026 at 7:31 AM IST
மேஷம்: உங்களது தனிப்பட்ட திறன்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு, வெற்றியை கொடுக்கும். உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் பலம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. உடல்நலக் குறைவு ஏற்படக்கூடும் என்பதால், கவனமாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: இன்று மனம் லேசாகவும், நிம்மதியாகவும் உணர்வீர்கள். நீங்கள் உற்சாகம் மிக்கவராகவும் அல்லது பதற்றம் உள்ளவராகவும் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும், பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
மிதுனம்: வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும், அதை சமாளிக்க முடியாமல் நீங்கள் திணறும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம். எனவே, செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, சேமிப்பது அவசியம்.
கடகம்: இன்று வேலை செய்யும் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். மேலும், கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், காதல் உறவிற்காக நேரம், பணம் ஆகியவற்றை செலவழித்து மகிழ்வீர்கள்.
சிம்மம்: விற்பனைத்துறை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறை தொடர்பான பணியில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். எனினும், பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களிடமுள்ள திறமைகளை அறிந்துகொள்ள இதுவே சரியான நேரம்.
கன்னி: குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள். உங்களையும், உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தகத்துறையை பொருத்தவரை சாதகமான நிலை இருக்கும். மாலையில் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று, குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை, வாழ்க்கைத்துணை புரிந்து கொள்வார். ஒருவருடன் ஒருவர் இணக்கமாக இருந்து, சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உடல்நல பாதிப்பு காரணமாக, இன்று ஆரோக்கியத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
தனுசு: சோதனை காலங்கள் எப்போதுமே நீடிப்பதில்லை. இன்று நம்பிக்கையும், உற்சாகமும் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, நீண்ட நாள் பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள்.
மகரம்: உங்களது உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு செயல்பட்டால், பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும். உங்களது உணர்வுகள் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். அமைதியாக பொறுமையுடன் செயல்பட்டு, நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டிருந்தால், பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தில் சந்தேகங்களும், கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில், பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
மீனம்: நிதி நிலைமையை பொருத்தவரை, இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக, பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு, எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.