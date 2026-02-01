ETV Bharat / spiritual

தைப்பூச நாளில் ஜாக்பாட் அடிக்க போகும் ராசிக்காரர்கள்!

பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 7:31 AM IST

1 Min Read
மேஷம்: உங்களது தனிப்பட்ட திறன்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு, வெற்றியை கொடுக்கும். உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ணங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் பலம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. உடல்நலக் குறைவு ஏற்படக்கூடும் என்பதால், கவனமாக இருக்கவும்.

ரிஷபம்: இன்று மனம் லேசாகவும், நிம்மதியாகவும் உணர்வீர்கள். நீங்கள் உற்சாகம் மிக்கவராகவும் அல்லது பதற்றம் உள்ளவராகவும் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும், பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

மிதுனம்: வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும், அதை சமாளிக்க முடியாமல் நீங்கள் திணறும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம். எனவே, செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, சேமிப்பது அவசியம்.

கடகம்: இன்று வேலை செய்யும் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். மேலும், கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், காதல் உறவிற்காக நேரம், பணம் ஆகியவற்றை செலவழித்து மகிழ்வீர்கள்.

சிம்மம்: விற்பனைத்துறை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறை தொடர்பான பணியில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். எனினும், பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களிடமுள்ள திறமைகளை அறிந்துகொள்ள இதுவே சரியான நேரம்.

கன்னி: குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள். உங்களையும், உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தகத்துறையை பொருத்தவரை சாதகமான நிலை இருக்கும். மாலையில் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

துலாம்: இன்று, குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை, வாழ்க்கைத்துணை புரிந்து கொள்வார். ஒருவருடன் ஒருவர் இணக்கமாக இருந்து, சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: உடல்நல பாதிப்பு காரணமாக, இன்று ஆரோக்கியத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

தனுசு: சோதனை காலங்கள் எப்போதுமே நீடிப்பதில்லை. இன்று நம்பிக்கையும், உற்சாகமும் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, நீண்ட நாள் பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள்.

மகரம்: உங்களது உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு செயல்பட்டால், பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும். உங்களது உணர்வுகள் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். அமைதியாக பொறுமையுடன் செயல்பட்டு, நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டிருந்தால், பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.

கும்பம்: இன்றைய தினத்தில் சந்தேகங்களும், கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில், பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.

மீனம்: நிதி நிலைமையை பொருத்தவரை, இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக, பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு, எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.

