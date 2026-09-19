சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பாராட்டுகளை பெற தயாராக இருங்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி?
செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 19, 2026 at 7:01 AM IST
மேஷம்: இன்று அலுவலகம், குடும்பம் இரண்டிற்குமிடையே நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். இரு இடத்திலும் உங்கள் கவனம் தேவைப்படுகிறது. மாலையை சந்தோஷமாக கழிக்க நேரம் ஒதுக்கவும். புகழ் அடைய வேண்டும் என்ற உங்களது ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: பெரும்பாலான நேரத்தை உடல்நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படலாம். ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்ததை விட முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுனம்: வர்த்தகத்திலும் விற்பனையிலும் போட்டியாளர்கள் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் எச்சரிக்கையுடன் செய்யவேண்டும். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பது போல் நடந்துகொள்பவர் மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். முன்னதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஒப்பந்தங்கள் நிறைவு செய்யப்படலாம்.
கடகம்: பணியிடத்தில் செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். அதே நேரத்தில் பலவிதமான சிந்தனைகள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டாலும் அதிலிருந்து விலகி பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மனதிற்கு நெருக்கமானவருடன் நேரத்தை செலவிட பணிகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: பாராட்டுதல்களைப் பெற தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், கடின உழைப்பின் மூலம் இப்போது உங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
கன்னி: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும்.
துலாம்: நீங்கள் அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். இன்றைய தினம் நீங்கள் எந்த வேலையைச் செய்தாலும், அதை உங்கள் செயல்திறனுடன் வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும். உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் இன்று கடுமையாக உழைப்பீர்கள். அதோடு புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்துகொள்வது நல்லது. வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட இன்று உகந்த நாள். குடும்பத்தின் மூலம் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியால் வேலை தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.
தனுசு: உங்கள் மனநிலையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு தோற்றத்திலும் மாற்றம் ஏற்படும். புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள்.
மகரம்: பல்வேறு வழிகளில் பணவரவு இருக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் மூலம் அவற்றை சரிசெய்வீர்கள்.
கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் ஆசை கைகூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: அனைத்து பணிகளையும் நேரத்துக்கு முன்பே முடித்து விடுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக திட்டமிட்டு வைத்திருந்த குடும்ப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்புள்ளது.