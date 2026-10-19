கும்ப ராசிக்காரர்கள் பேச்சாற்றலால் பிறரை கவர்வார்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி?
அக்டோபர் 19ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 19, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மற்றும் அலுவலக பணியின் காரணமாக வேலை அதிகம் இருக்கும். இதிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கான நேரத்தை செலவழியுங்கள். உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது.
ரிஷபம்: இன்று பலவிதமான புதிர்களுக்கான பதிலை தேடுவீர்கள். மற்றவர்கள் செய்த தவறுக்காக நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். இதனால் ஏற்படும் ஏமாற்றம் மற்றும் வருத்தம் காரணமாக தன்னம்பிக்கை குறையும். எனினும் உங்கள் பலத்தை அறிந்து செயல்படவும்.
மிதுனம்: நிதி நிலைமை அல்லது சொத்துக்கள் குறித்த கவலை இருக்கும். சிறிது பண நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சாதாரண பிரச்சினை கூட மனதை பாதிக்கும். மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொண்டு, உற்சாகமாக செயல்படவும்.
கடகம்: நீங்கள் எதையேனும் மாற்ற விரும்பினால் அதை பணத்தை பயன்படுத்தி மாற்றுவீர்கள். உங்களுக்கான பணவரவால் அன்பிற்குரியவர்கள் பயனடைவார்கள். அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் பணவரவு இருப்பதைப் போல, அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் பண விரயமும் இருக்கும்.
சிம்மம்: வர்த்தக பணிகளை குறித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக முடிப்பதில் சில பிரச்சினைகள் நேரிடலாம். உங்கள் மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க வேண்டும். முக்கிய சந்திப்புகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். ஆனால் நீங்கள் களைப்பாக உணருவீர்கள்.
கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் கூடாது. முன்னர் ஏற்பட்ட காயங்கள் இப்போது உடல்நல பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக் கூடும். இருப்பினும், இன்று அமைதி இருக்கும். வேடிக்கை மற்றும் பொழுதுபோக்கில் நேரத்தை செலவழித்து புத்துணர்வு பெறுங்கள்.
துலாம்: இன்று வர்த்தகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கும், அமைப்புசாரா பணியாளர்களுக்கும் சாதகமான நாள். உங்கள் உள்ளுணர்வை மதித்து செயல்பட்டால் தவறு ஏதும் நிகழாது. காலையில் மேற்கொண்ட கடும் உழைப்பிற்கு மாலையில் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் போட்டியாளர்களை ஒரு புதிய தயாரிப்பு அறிமுகத்தின் மூலம் அதிர்ச்சியடைய செய்யலாம். இருப்பினும் சில தடைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். நிகழ்ச்சிகளை சிறிது தாமதப்படுத்தி, பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்டங்களுடன் பின்னர் மேற்கொள்ளவும்.
தனுசு: மன அமைதிக்கான மருந்து உங்களிடமே உள்ளது. நீங்கள் இன்று ஞானத்தையும் திருப்தியான உணர்வையும் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் நபர்களிடம் அன்பு செலுத்துவீர்கள். பொதுவாக, ஒரு அமைதியான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: சில உறவுகள் குறித்து வெளிவரும் விஷயங்கள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும். உங்களது பேச்சாற்றலால் கருத்து வேறுபாடுகளையும் சச்சரவுகளையும் தீர்ப்பீர்கள். போட்டியாளர்களால் பாதிப்பு ஏற்படாது என்றாலும், எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
கும்பம்: உங்களுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் பிறரை கவர்வீர்கள். கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் போது இந்த திறன் மிகவும் பயன்தரும். பிறர் உங்களுடன் ஒத்துப்போகாமல் இருக்கும் போது, அவர்களை நிர்பந்திக்காமல் இருப்பது தான் உங்களுக்கு நல்லது.
மீனம்: உன் அயலானை நேசியுங்கள் என்பதை நீங்கள் கடைபிடிப்பீர்கள். ஆன்மிக புத்தகங்களை படித்ததன் மூலம் நீங்கள் இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளீர்கள். ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.