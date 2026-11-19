இன்று அமைதி, நிதானத்தை கடைப்பிடிக்கும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்! - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 19, 2026 at 7:01 AM IST
மேஷம்: உங்கள் தோற்றத்தை மேம்படுத்த அதிக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளலாம். உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரிக்கும் நாளாக இன்று அமையக்கூடும். வெளிப்புற தோற்றத்தை வைத்து உறவுகளை அளவிடுவதை தவிர்க்கவும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு காதல் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். மனதிற்கு பிடித்தவர் பற்றிய எண்ணம் நேரில் மட்டுமல்லாமல் கனவிலும் உங்களை ஆக்கிரமிக்கும். இன்றைய மாலைப்பொழுதில், காதல் துணையுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினம் மிகவும் லாபமானதாகவும், முற்போக்காகவும் இருக்கும். வேலைகளில் ஊக்குவிப்பையும், பாராட்டையும் எதிர்பார்க்கலாம். கூடவே பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். எனினும், வெற்றியை உங்கள் தலைக்குள் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டாம்.
கடகம்: நெருக்கமானவர்களுடன் உறவுகளை மேம்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள். உங்கள் பக்தி மற்றும் அர்ப்பணிப்பு எதிர்காலத்தில் நன்மைகளை கொடுக்கும். எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து செயல்படுவீர்கள். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: இன்று கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளலாம். தேவையற்ற செலவுகளை செய்வதற்கு முன்பு சிந்தியுங்கள். எறும்பிடமிருந்து சேமிப்பின் அவசியத்தை கற்றுக்கொள்வது அவசியமானது.
கன்னி: அமைதியாகவும், நிதானமாகவும் இருப்பீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் உங்களை முழுமையாக ஆதரிப்பார்கள். தடைகளை சமாளிக்க அர்பணிப்புடன் உழையுங்கள். மற்றவர்களால் செய்யமுடியாத வேலையைகூட முடிப்பீர்கள்.
துலாம்: கடந்தகால அனுபவங்களிலிருந்து பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்காக நிறைய படிப்பினைகளை கற்றுக் கொள்வீர்கள். உங்களுக்குச் சொந்தமான சில விலையுயர்ந்த பொருட்கள் தொடர்பாக சற்று அதிகமாகவே உரிமை கொண்டாடுவீர்கள். பல்வேறு விஷயங்களைப் பற்றிய கவலைகளால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்: ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கங்களைப் பின்பற்றி, உடல்பருமன் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யவும். ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்டு சந்தோஷமாக இருங்கள்.
தனுசு: சொந்த கருத்துக்களை மனதில் கொண்டு முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பல்வேறு சிக்கல்களுக்கான காரணத்தை கண்டறிய முயல்வீர்கள். எந்தவொரு விஷயத்திலும் முடிவெடுக்க காலதாமதம் ஏற்பட்டாலும், விவேகமாக செயல்பட முயற்சி செய்வீர்கள்.
மகரம்: அளவுக்கு அதிகமான வேலைகளால் நாள் முழுக்க நிற்கவே நேரம் இருக்காது. அது உங்கள் உற்சாகத்தை குறைக்கச் செய்யும். பிற்பகலில் சோர்வடைந்து விடுவீர்கள். அறிவுப்பூர்வமாக சிந்தித்து, கவனமாக செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
கும்பம்: சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பரப்புவீர்கள். பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக, சொந்த முன்னுரிமைகள் மற்றும் நலன்களை தியாகம் செய்ய வேண்டும். ஒரு சமாதான செயலராக செயல்படுவது நல்ல விஷயம் என்றாலும், பிறர் அதை தங்கள் சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
மீனம்: சொந்த வாழ்க்கையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை தீவிரமாக சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள். இருப்பினும், இது உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக இருப்பதால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.