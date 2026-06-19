மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூன் 19ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : June 19, 2026 at 7:17 AM IST
மேஷம்: திறமையாக வேலை செய்வதற்கான புதிய வழிகளை தேடுவீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையுடனான மனகச்சப்பை தீர்க்கும் நேரம் இது. நீங்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் வெளியில் செல்வது பலன் தரும்.
ரிஷபம்: வர்த்தகத்தில் இலக்கை அடைவதில் உறுதியாக இருப்பீர்கள். நிதிச்சுமை கவலையை கொடுக்கும். இருப்பினும், சூழ்நிலையை நன்கு கையாண்டு நிலைமையை சமாளிப்பீர்கள். உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம்.
மிதுனம்: சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரத்தின் மீது இன்று கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். கார், வீடு போன்றவற்றை சுத்தம் செய்வீர்கள். உங்களது அன்பான அணுகுமுறையின் மூலம், பிறரது பதற்றத்தை போக்குவீர்கள்.
கடகம்: பழைய தொடர்புகள் மூலம் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கலாம். மற்றவர்கள் பணியில் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். உங்களது நேர்மையின் காரணமாக, மக்கள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைப்பார்கள். மாலையில், சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு, சிறப்பிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: காலையில் நிர்ணயித்த இலக்கை அடைவதில் சிரமம் ஏற்படக் கூடும். ஆனால் நேரம் செல்லச் செல்ல பிரச்சினைகள் தீரும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக, வெற்றிபடியில் ஏறி செல்வீர்கள். உங்கள் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை நேர்மையுடன் பிறர் ஆராய்வார்கள்.
கன்னி: உடற்பயிற்சி மற்றும் சிறந்த உணவுபழக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அதை கடைபிடிப்பீர்கள். இருப்பினும், சில ருசியான உணவுகளை இன்று சுவைக்கலாம். இன்று வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும்.
துலாம்: இன்று சுகாதாரத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். வழக்கத்திற்கு மாறாக உங்கள் கார் அல்லது வீட்டிலுள்ள மர சாமான்களை ஒழுங்குபடுத்தலாம். மதிய நேரத்தில் வீட்டை சுத்தப்படுத்துவீர்கள். இதனால் மன அழுத்தம் நீங்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று ஆக்கபூர்வமான வகையில் செயல்படுவீர்கள். உங்களது ஈடுபாட்டுடன் கூடிய பணியின் காரணமாக, மற்றவர்களும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்கள். திருமண உறவு மிகவும் சிறந்த வகையில் இருக்கும். மொத்தத்தில் இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும்.
தனுசு: இன்று நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் கழிக்க விரும்புவீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவீர்கள். இதற்கிடையில், பணிகளை செய்து முடித்து அதற்கான பாராட்டையும் பெறுவீர்கள்.
மகரம்: காதல் துணையின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். இருவரும் மனம் திறந்து பேசினால் புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டு உறவு வலுப்படும். இருவரும் ஒன்றாக நேரம் கழித்தல் அல்லது இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தல் மூலம் உறவு வலுப்படும்.
கும்பம்: நிம்மதியான உணர்வுடன் ஆன்மீகப் பாதையில் செல்ல விரும்புகிறீர்கள். நீங்கள் கோயில்கள் போன்ற இடங்களுக்குச் சென்று தியானத்தில் ஈடுபட்டு நிம்மதி நாடுவீர்கள். துணிமணிகள் வாங்குவதற்காக கடைகளுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மீனம்: ரியல் எஸ்டேட் சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். பரிவர்த்தனைகளில் லாபம் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். எனினும் நீங்கள் மற்ற விதத்தில் முதலீடு செய்வதற்காக, சிறிது நிதியை ஒதுக்கி வைப்பீர்கள்.