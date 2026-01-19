இன்று வெற்றியை குவிக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
ஜனவரி 19ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : January 19, 2026 at 7:02 AM IST
மேஷம்: நெருக்குதல்கள் உங்களது முழு திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதில் உதவியாக இருக்கும். சக பணியாளர்களை விட வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எனினும், எதிர்பார்த்த அளவு பலன் உடனடியாக கிடைக்காது.
ரிஷபம்: வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் உங்களது முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம், சிறந்த மாற்றங்களை கொண்டு வருவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: நெருங்கிய நண்பர்களுடன் பந்தத்தை புதுப்பிப்பீர்கள். இணைந்து கணக்கு துவங்குதல், ஒப்பந்தம், எதிர்கால நலனுக்குத் திட்டமிடல் ஆகியவற்றைச் செய்யலாம். மேற்படிப்பு குறித்து தெளிவான முடிவெடுப்பீர்கள்.
கடகம்: சமூக தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்றைய தினம் அனைவருக்கும் சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: சில வாக்குறுதிகள் காற்றில் பறந்துவிடும். வெற்றி கை நழுவிப்போகும். எனவே ஏமாற்றம் அடைய வேண்டாம். மாற்றம் ஏற்படும் என்று நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும்.
கன்னி: மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக்கொண்டே இருக்கும். மற்றவர்கள் மனதைப் படித்து, உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சோகமான நாளாக இருக்கும். இருப்பினும், உங்கள் காதல் துணையின் வார்த்தைகளால் மன உறுதியுடன் இருப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: குழுவாக பணியாற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் சமமாக நடத்துவீர்கள். இதனால் பணியிட சூழல் சமாதானமாக இருக்கும்.
தனுசு: இன்று கோபம் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். அதனால் பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் தான். எனவே பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. கவனமாக கையாளவும்.
மகரம்: அபரிமிதமான அறிவுத்திறமை அற்புதமான வெற்றிகளை அளிக்கும். உங்களது சிறந்த ஆலோசனையால் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் தொழிலில் வெற்றிபெறுவார்கள். பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள்.
கும்பம்: கடின உழைப்பின் பலனாக உங்களுக்கென்று ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்திவிட்டீர்கள். போட்டியாளர்கள் உங்களை விமர்சிக்கலாம். உடல்நலக் குறைவும் ஏற்படலாம்.
மீனம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு இன்று சாதகமான நாள். வருங்காலத்திற்கு உதவும் வகையில் கணிசமான முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பம்தான் வெற்றிக்கான ஆதாரம் என்பதை உணர்ந்து அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.