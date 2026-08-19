இன்றைய நாள் யாருக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கப்போகிறது? - உங்கள் ராசிக்கான பலன் என்ன?
ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : August 19, 2026 at 7:02 AM IST
மேஷம்: தோற்றம் மற்றும் செயல்திறனால் இன்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொண்டு புத்துணர்வு பெறவும். இதன் மூலம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியும்.
ரிஷபம்: இன்று உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், கோரிக்கை வைப்பதற்கும் சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள் விவாதங்களை தவிர்க்கவும். இல்லாவிட்டால், உங்களது புகழும் சுயமரியாதையும் பாதிக்கப்படலாம். எனவே கவனமாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: பொதுவாக கூச்ச சுபாவம் உள்ள நீங்கள் இன்று வித்தியாசமாக, வெளியில் சென்று உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.
கடகம்: பணியிடத்தில் சிறந்த கூட்டாளி உறவை ஏற்படுத்தும் உங்களது திறமையின் காரணமாக, முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். ஆனால் ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தும்போது கவனமாக செயல்படவும்.
சிம்மம்: புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர் - இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். நீங்கள் வந்த வழியை திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திப்பீர்கள். பழைய தொடர்புகளை தொழில்ரீதியான சந்திப்புகளின் மூலம் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம்.
கன்னி: வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு அதிக நேரம் செலவிடுகிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு செலவும் இருக்கும். எனவே சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும்.
துலாம்: பணியிடத்தில் தொடர்பு மற்றும் வெளிப்பாடு ஆகிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வர்த்தக ஆலோசனை, கூட்டங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மக்களை தொடர்பு கொள்வது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சினையாக இருக்காது. மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு பிடித்தவருடன் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: உறவுகளை அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. நெருங்கிய உறவினர்களுடனான பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். இந்த முயற்சியில் தோற்றுப்போகாமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.
தனுசு: இன்றைய நாள் மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும். தொழில் ரீதியான உங்களது அணுகுமுறையால் கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். பிறரின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால், உங்களுக்கு நண்பர்கள் பலர் இருப்பார்கள்.
மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் உங்கள் மனதில் அலைமோதி, அதன் உந்துதலால் பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன், இனிமையாக மாலைப்பொழுதை கழிப்பது அடுத்த நாள் பணிக்கு நீங்கள் தயாராக உதவியாக இருக்கும்.
கும்பம்: இன்று, கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாளாகும். வீட்டு வேலைகள் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால் மாலை நேரத்தில் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள். வலிகளை உணர்ந்த பிறகுதான், சந்தோஷத்தின் மதிப்பை உணர்கிறோம் என்பதை புரிந்துகொள்வீர்கள்.
மீனம்: உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடன், சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட்டு, நிம்மதியாக இருப்பீர்கள்.