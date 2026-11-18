கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று திருப்புமுனையான நாள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
நவம்பர் 18ஆம் தேதி புதன்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 18, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான பணிகளில் ஈடுபடலாம். இருப்பினும், ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தை மட்டுமே செய்ய முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.
ரிஷபம்: உங்களது சாதுர்யமான பேச்சுத்திறமையால் வியாபார ஒப்பந்தங்கள் சிறப்பாக முடிவடையும். உணர்வுபூர்வமாகவும், நெருக்கமாகவும் உணர்வதை தவிர்த்தால் மோதல்களை தடுக்கலாம். இல்லாவிட்டால், அவை வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்காத வடுவை ஏற்படுத்தும்.
மிதுனம்: மதம் மற்றும் சமூக பிரச்சினைகளைப் பற்றி குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் விவாதிக்க நேரலாம். உங்கள் கருத்துக்களை அவர்களுக்கு தெளிவாகத் தெரியப்படுத்துங்கள். இதைத் தவிர, சட்டம், கல்வி, சமுதாய கடமைகள், கலாச்சாரம் போன்ற விஷயங்களில் நீங்கள் கலந்துரையாடலாம்.
கடகம்: இன்றைய தினம் வேலையிடத்தில் அற்புதமான மற்றும் சிறந்த நாளாக இருக்கும். வியாபார பேச்சுவார்த்தைகளின்போது விவேகமும், சாதுர்யமும் தேவைப்படும். புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துதல், விளம்பரப்படுத்துதல் என எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உங்களின் தலைமைப்பண்பு மிளிரும்.
சிம்மம்: கூட்டாளியை திருப்திப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். எனவே, அவர் உங்களிடமிருந்து நழுவி செல்ல முடியாது. இன்று உங்கள் காதல் துணையை கவர்ந்திழுக்க முடியும். பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கன்னி: இன்று உங்களுக்கு திருப்புமுனையான முக்கியமான நாள். பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கு தேவையான பணத்தை சேமிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராயலாம். உறவு தொடர்பான விஷயங்கள் முன்னுரிமை பட்டியலின் முதலிடத்தை பிடித்திருக்கும். தியானம் அல்லது யோகா மீது கவனம் திரும்பும்.
துலாம்: இன்று வீரியம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்த நபராக இருப்பீர்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உங்கள் படைப்பு திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புக் கிடைக்கும். அதே நேரத்தில், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த துறையில் முன்னோக்கி செல்லவும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: விருப்பத்திற்குரிய பொருளை நோக்கி உங்கள் முழு ஆற்றலையும் திசைதிருப்புவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக தென்படுகிறது. ஆராய்ச்சி சார்ந்த பணி உங்களின் முக்கிய விருப்பமாக இருக்கும். பழைய இனிமையான நினைவுகளையும், அனுபவங்களை பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள்.
தனுசு: ஈகையும், கருணையும் மனதில் ஊற்றெடுக்கும். வெளிப்படையாகவும் திறந்த மனதுடனும் இருப்பதற்கான பலன்களும் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் கருத்துக்களை கேட்க நேரம் ஒதுக்கவும்.
மகரம்: இலக்கை அடைய கடினமான சூழ்நிலையிலும் மன உறுதியை இழக்காமல் இருப்பது நல்லது. மோதல்கள் உங்களை மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் வாதிடுவதை தவிர்க்கவும். காதல் துணையுடன் மனம் திறந்து பேசி, உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர்களின் முக்கியத்துவத்தை புரிய வைப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று நிறைய வேலைகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக நிர்வாகப் பொறுப்பில் இருந்தால் பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கலாம். எனினும், விடாமுயற்சியும், அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய செயல்பாடுகளும் உங்களை அடுத்தக் கட்டத்துக்கு அழைத்துச் செல்லும்.
மீனம்: பணத்தை பெரிதாக மதிக்கமாட்டீர்கள். காலத்தை அதன் போக்கிலேயே எடுத்துக்கொள்ளும் நபர் என்றாலும் வாழ்க்கையின் முக்கியமான முடிவுகளை, கவனமாக எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது. நிதி தொடர்பான திட்டமிடல் எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள்.