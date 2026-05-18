கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அற்புதமான நாள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
மே 18ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 18, 2026 at 7:11 AM IST
மேஷம்: முழுமையான சுதந்திரத்தை விரும்புவீர்கள். டிவி, ஷாப்பிங் அல்லது திரைப்படம் போன்ற பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. பொதுவாக, குடும்ப விவகாரங்கள் இன்று ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
ரிஷபம்: இன்று மிகவும் சுயநலத்துடன் நடந்து கொள்வீர்கள். இது உங்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற உணர்வை கொடுக்கக்கூடும். மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்கு உங்களிடம் காணப்படும். இதனால், முக்கிய உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் தனிமையில் இருப்பது போல் உணரக்கூடும். இந்த குழப்பமான மனநிலையிலிருந்து வெளிவர மற்றவர்களின் உதவியை நாடலாம். தியானம் மற்றும் யோகா செய்வதன் மூலம் மனதிற்கு அமைதி கிடைக்கும்.
கடகம்: உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். சிறந்த எண்ணங்கள் தோன்றும். மக்கள் உங்கள் முயற்சிகளை புகழ்வார்கள். இன்று ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தை காண கடுமையாக உழைப்பீர்கள். உங்களுக்குக் கீழ் வேலைபுரிபவர்கள் மந்தமாக செயல்படுவதை அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். பணியில் மூத்தவர்கள் உங்கள் வேலையில் திருப்தி அடைவார்கள்.
கன்னி: இதுவரை நீங்கள் அடைத்து வைத்திருந்த உணர்வுகள் வெளிவரும். உங்களுக்கு சொந்தமான பொருட்கள் மீது, பற்றையும் பாச உணர்வையும் வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். சூழ்நிலை பிடித்தமான வகையில் இல்லையென்றால் அமைதியின்மை ஏற்படலாம்.
துலாம்: கலைகள் மீது ஆர்வம் ஏற்பட்டால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு அனுகூலமாக இருந்து, அழகியல் தொடர்பான அனுபவங்களைக் கொடுக்கும். இதன் விளைவாக, வீட்டை அலங்கரிக்க மனம் மிகவும் விரும்பும்.
விருச்சிகம்: ஒரு புதிய கூட்டு முயற்சித் திட்டம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவீர்கள். நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகளுக்கு தற்போது பலன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால், பொறுமையாக இருந்தால் நிலைமை விரைவில் சீராகும்.
தனுசு: ஆலோசனையைப் பெறுவதற்கு தயாராக இருங்கள். அதை உதாசீனப்படுத்தாதீர்கள். ஆனால், முடிவு உங்கள் கையில் இருக்க வேண்டும். மேலும் தீவிரமாக யோசித்து சரியான முடிவு எடுப்பது நல்லது.
மகரம்: அயல்நாட்டு கல்விக்காக எடுத்த முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாளாக அமையும். உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்த போதிலும் அவற்றை ஆராய்ந்து சரியானதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
கும்பம்: வெற்றிக்காக கடினமாக உழைத்தல் அவசியம். சக ஊழியர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் உங்கள் முயற்சியை பாராட்டுவார்கள். பயத்தை விடுத்து துணிந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் வெற்றி கிட்டும்.
மீனம்: எதிர்பாலினத்தவருடன் பழகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த நாள் உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக அமையலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். காதல் துணையை தேடுபவராக இருந்தால், நீங்கள் நெடு நாட்களாக ரசித்தவரின் மனதை வெல்வீர்கள்.