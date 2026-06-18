கேள்விக்கு விடை கிடைக்கும் நாள் இது - உங்களுக்கு எப்படி?
ஜூன் 18ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : June 18, 2026 at 7:22 AM IST
மேஷம்: உடல் நலன் மீது கவனம் செலுத்தவும். புது உணவு பழக்கம், உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டாலும், புதிதாக ஏதாவது ஒரு உணவை சுவைத்துப் பார்க்க விருப்பப்படலாம். பல நாட்களாக பார்க்காத நண்பர்களுடன் வெளியே செல்லலாம்.
ரிஷபம்: நெருங்கிய எதிர் பாலின நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று காதல் வயப்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள். வாய்ப்பு கிடைத்தால் தயக்கமின்றி காதல் உறவை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவும். விரைவில் உங்களுக்கு திருமணம் கைகூடும்.
மிதுனம்: மற்றவர்கள் உங்களிடமிருந்து அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். அனைவரின் எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்வது கடினமாக இருக்கலாம். எனினும், அதற்கான வழி உங்களுக்கு கிடைக்கும். பிறர் உங்கள் செயல்திறனையும், அறிவுத்திறனையும் போற்றுவார்கள்.
கடகம்: உங்களுக்காக இன்று மாற்றம் காத்திருக்கிறது. பொறுமையைக் கடைபிடிக்கவும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப, உங்களை மாற்றிக்கொண்டு செயல்பட்டால் வேலை எளிதாகும். பொழுதுபோக்கு அம்சங்களால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
சிம்மம்: பல தரப்பினரும் உங்களை புகழ்வார்கள். உங்களை பாதித்து வந்த கேள்விகளுக்கு விடை காண்பீர்கள். தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக, உணர்வுபூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
கன்னி: தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மீது இன்று அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். அது தொடர்பான எண்ணங்கள் மனதில் ஓடும். வர்த்தகத்தில் இருப்பவர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். கோயிலுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: இன்று குழப்பமான மனநிலையால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். ஆனால் மாலையில் உங்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. மிகச்சிறந்த நிகழ்வு ஏற்படக்கூடும் என்றாலும், பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்பட்டால், அதை எதிர்கொள்ளும் மனநிலையுடன் இருக்கவும்.
விருச்சிகம்: உங்களது செயல்திறன், உங்கள் மீது மதிப்பை ஏற்படுத்தும். இன்று உங்கள் உணர்வுகளை நீங்கள் அதிகம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். தொழில்துறையில் இருப்பவர்கள் புதிய திட்டங்களை உற்சாகத்துடன் தொடங்குவீர்கள்.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு அனைத்து தரப்பிலும் வெற்றி கிடைக்கும். உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும், சக பணியாளர்களுக்கு சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கி வழிகாட்டுவீர்கள். இன்று முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: உணர்வுரீதியாக செயல்படுவது பாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். இதைப் பயன்படுத்தி, சுற்றி இருப்பவர்கள் உங்களை வீழ்த்த முயற்சிக்கலாம். அதனால் உங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி வெற்றிக்கான பாதையில் முன்னேறி செல்லவும்.
கும்பம்: உங்களது செயல்திறன் மற்றும் தீவிரமான நடவடிக்கைகள் போட்டியாளரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும். நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வீர்கள். உங்கள் வெற்றி, கருணை மற்றும் கடின உழைப்பின் காரணமாக அனைவர் மனதையும் வெல்வீர்கள்.
மீனம்: கேள்விகளுக்கான பதில்களை பெற, உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து கொள்வீர்கள். உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையால், முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் முடிக்கப்படும். உங்களது விதி அதிர்ஷ்டத்தைக் கொடுக்கும். அறிவார்ந்த விஷயங்கள் மீது ஆர்வம் செலுத்தவும்.