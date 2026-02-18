இன்றைய நாள் பிரகாசமாக இருக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று நீங்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக உணர்வீர்கள். மனதில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். செடிகள் நடுவது அல்லது சுற்றுப்புறத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.
ரிஷபம்: வேலையை முடித்துவிட்டு இடத்தை விட்டு வெளியேறத் தயாராகுங்கள். வியாபார ஒப்பந்தங்கள் எளிதில் முடிவடையும். காலையில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கத் தொடங்கும் நீங்கள், நாளின் இறுதியில் சோர்வாக உணரலாம். உணர்வுப்பூர்வமாக செயல்படுவதை தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவீர்கள். சில நாட்களுக்கு முன்னரே திட்டமிட்ட பயணமாகக்கூட இருக்கலாம். வேடிக்கை, கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு நிறைந்த நாள் இது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கடகம்: நிலுவையிலுள்ள பணிகளை செய்து முடிப்பதற்காக நீங்கள் இன்னும் அதிகம் உழைக்க வேண்டும். சொந்த வாழ்க்கையைவிட தொழில் வாழ்க்கைக்கே முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். மாலையில் உங்கள் காதல் துணையோடு, மகிழ்ச்சியான தருணங்களைக் அனுபவிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: வர்த்தகர்களும், தொழிலதிபர்களும் இன்று அதிக சவால்களையும், போட்டியையும் சந்திக்க நேரிடும். நிதி இழப்புகள் ஏற்படும் சாத்தியங்களும் உண்டு. பிறருடன் சூடான விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். இன்று உங்கள் எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் எச்சரிக்கை தேவை.
கன்னி: பேச்சாற்றலும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையும் உங்களுடைய சிறந்த ஆயுதங்கள். நீங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்பவர் என்றாலும், அழுத்தமும் மன கஷ்டமும் உங்கள் படைப்பாற்றலை மட்டுப்படுத்திவிடும்.
துலாம்: மிகவும் செல்வாக்கு கொண்ட நண்பர் ஒருவரால் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். எந்த தடையுமின்றி ஒரு புதிய கூட்டு வணிகத்தை உங்களால் தொடங்க முடியும். உங்கள் செயல்திறனும் கடின உழைப்பும் பாராட்டப்படும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் முதலாளியிடமிருந்து பாராட்டு கிடைக்கலாம். புதிய வாய்ப்புகளில் நேர்காணல்கள் மற்றும் இறுதி தேர்வுகளில் வெற்றியடைய தாமதமாகலாம்.
தனுசு: அநீதி மற்றும் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக போராட உங்களிடம் சரியான காரணம் இருக்கும். இன்றைய நாள் பிரகாசமாக இருக்கும். களத்தில் நின்று பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளலாம்.
மகரம்: மற்றவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருப்பீர்கள். சில நேரங்களில் இது சூடான விவாதங்களாகவும் மாறலாம். இதனால் கவலைகள் அதிகரிக்கும். ஆனால் நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். இந்த கொந்தளிப்பான சூழ்நிலையில் நீங்கள் நிச்சயம் வெல்வீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்கால திட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவீர்கள். இருப்பினும் நிதர்சனத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். பணியிடத்தில் உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை காரணமாக ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கும் நற்பெயர் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: நிதி திட்டமிடலில் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திடீரென்று பண இழப்பு ஏற்படலாம். குடும்பத்தினரில் ஒருவர் திடீரென நோய்வாய்ப்படுவதால் கவலை ஏற்படலாம். இருப்பினும், இந்த நிலை விரைவில் மாறிவிடும்.